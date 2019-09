Lite in strada per una precedenza | ucciso a 28 anni davanti a moglie e figlio

Andria - Lite per una mancata precedenza : 28enne ucciso in strada davanti alla moglie e al figlio : Il giovane era alla guida della sua auto quando si è scatenata una rissa con un altro automobilista che è scappato dopo averlo colpito al petto

Bologna - 28enne ucciso a coltellate durante una Lite in strada : Un uomo di 28 anni, Nicola Rinaldi, bolognese, è stato ucciso a coltellate durante una lite in strada, poco prima di mezzogiorno in via Frati, alla periferia di Bologna. La Polizia ha già individuato e fermato il presunto autore dell’omicidio, un uomo di 58 anni, anch’egli bolognese, vicino di casa della vittima. L'articolo Bologna, 28enne ucciso a coltellate durante una lite in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.

Uccide l'ex marito con una coltellata in strada dopo una Lite : arrestata 48enne : Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni al culmine di una lite nella loro abitazione a Margherita di Savoia, cittadina nota per le sue saline della provincia Barletta-Andria-Trani. La donna è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Cerignola (Foggia) e portata in caserma.La vittima si chiamava Nicola Prizzi, 53 anni. L’uomo era titolare di una impresa individuale specializzata nella riparazione di ...

Osservazione della Terra : lanciato con successo il 2° satelLite della costellazione EDRS - “l’Autostrada dello Spazio” : È stato lanciato con successo il secondo satellite che si unisce alla costellazione che forma il Sistema Europeo di Trasmissione Dati EDRS (European Data Relay System). Il satellite è stato lanciato da un Ariane 5 partito dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese, il 6 agosto alle 21:30 ora italiana (19:30 UTC). EDRS permette di osservare la Terra quasi in diretta, accelerando le risposte alle situazioni di emergenza e ...

Vicenza - Lite tra stranieri in strada : nigeriano preso a sprangate : Federico Garau Lo straniero, attaccato nelle vicinanze di un autopark, è stato colpito alla testa con una spranga: quando l'unico testimone presente è giunto sul posto, l'aggressore era oramai fuggito L'accesa discussione scoppiata tra due stranieri a Vicenza in mezzo alla strada si conclude con una violenta aggressione a colpi di spranga. È quanto accaduto durante la notte della scorsa domenica in via San Lazzaro, nelle vicinanze di ...

La Lite in strada - poi l'accoltellamento : marocchino uccide il padre e fugge : Federico Garau I rapporti tra i due erano da tempo tesi: durante la serata di ieri l'ennesima violenta discussione, al termine della quale il 26enne ha colpito a morte il padre prima di fuggire e far perdere le proprie tracce Una furiosa lite tra stranieri alle Capanne di Montignoso (Massa Carrara) si conclude con l'accoltellamento e l'uccisione di uno dei due contendenti. L'omicida, il 26enne Moassin Buden, è riuscito a fuggire ed a ...

Europei ciclismo su strada in linea e crono – Dall’ELite agli Juniores - la lista dei convocati azzurri : Ufficializzata la lista degli azzurri convocati per le gare crono e in linea in programma dal 7 all’11 agosto Dal 7 all’11 agosto si svolgeranno ad Alkmaar (Olanda) i Campionati Europei strada in linea e crono per Elite/U23/Jrs uomini e donne. Alla manifestazione sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Rino De Candido e Marino Amadori, i seguenti ...

Usa - bimbo di 3 mesi muore dopo essere caduto dalle braccia della madre durante Lite in strada : La mamma di 26 anni è accusata di omicidio e false dichiarazioni dopo aver raccontato una versione diversa alla polizia nascondendo la lite fatale. La giovane mamma aveva litigato con un'altra donna per futili motivi davanti a un negozio di articoli di bellezza.Continua a leggere