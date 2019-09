Governo | Castelli | ‘onorata poter continuare a servire paese dal Mef’

Laura Castelli spunta anche nel nuovo Governo M5s-Pd : dove la vogliono piazzare i giallorossi : In 200 per soli 42 posti. E così incomincia la corsa alla poltrona del sotto governo del bis-Conte. Fioccano nel Pd e nel Movimento 5 Stelle le autocandidature, mentre il premier ha detto chiaramente di "voler fare in fretta". "Noi ci siamo, il problema è del M5S: è esploso" fanno sapere dal Nazareno

Governo - battaglia tra M5S sui vice. Duello Castelli-Buffagni al Mef. Fiano e Sibilia per il Viminale : L'obiettivo del premier Giuseppe Conte è chiudere anche la partita delle nomine dei sottosegretari in quarantotto ore. Possibile, ma non semplice. Anche perché non si può...