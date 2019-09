Eutanasia | il tempo concesso al Parlamento dalla Consulta sta per finire | la Corte

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019) Laaveva dato alquasi un anno diper colmare un vuoto normativo nella nostra legislazione e discutere una legge sul fine vita. Il 24 settembre i giudici si esprimeranno. Il mondo cattolico pressa la nuova maggioranza giallo rossa perché legiferi prima di quella data. Il 19 settembre ci sarà una manifestazione a Roma organizzata dall'associazione Luca Coscioni.

bezzifer : Eutanasia, per il ddl tempo quasi scaduto. | DI TUTTO DI PIU SENZA PELI SULLA LINGUA E SENZA FAKE. - gelindo18 : importanti, come importante è la problematica, morale,etico e ideologia esistente intorno all'eutanasia.Quindi , la… - KenSharo : New post (Eutanasia, per il ddl tempo quasi scaduto. Delrio (Pd) risponde all'appello della Cei: 'Si legiferi'. M5s… -