Coppa Bernocchi 2019 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Presenti Viviani

Ciclismo - Coppa Bernocchi 2019 : programma - orari e tv. Sonny Colbrelli per la tripletta : La città di Legnano (Milano) si prepara per la 101^ edizione della Coppa Bernocchi, che andrà in scena domenica 15 settembre e coinvolgerà la città del Carroccio, sede di partenza e arrivo, diversi comuni dell’altomilanese, e altrettanti della provincia di Varese, la parte decisiva del percorso. Ricordiamo che la Coppa Bernocchi è valevole come seconda prova del Trittico Lombardo tra Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine. La novità di ...