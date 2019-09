Vittoria per Trump alla Corte Suprema | ok a restrizioni su richieste di asilo

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez e la fame di Vittoria. L’iberico cova rivincita dopo gli ultimi duelli persi : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai sempre più nelle mani di Marc Marquez a sette tappe dalla fine di una stagione dominata in lungo e in largo grazie ad una costanza di rendimento mostruosa. Il nativo di Cervera, dopo due annate in cui ha dovuto fronteggiare una Ducati molto pericolosa, ha ampliato il gap con gli avversari anche grazie ai progressi motoristici della Honda che gli hanno permesso di lottare per la vittoria in ogni singola gara ...

Non è l'Arena - Vittoria per Massimo Giletti : chi riesce ad avere tra gli opinionisti : Non è l'Arena farà il suo ritorno a breve, ma Alberto Dandolo svela un'importantissima novità. L'opinionista corteggiata a lungo da Massimo Giletti ha accettato la proposta di partecipare alla trasmissione. Così Selvaggia Lucarelli commenterà, ciascuna domenica, i fatti più salienti. Una decisione p

A Castel di Sangro incontro Under 21 Italia Lussemburgo - Vittoria per 5-1 degli azzurrini : L'Aquila - L'Italia Under 21 ha battuto il Lussemburgo 5-0 (2-0) nella prima partita delle qualificazioni all'Europeo di categoria, giocata a Castel di Sangro (L'Aquila). Il risultato è frutto di due rigori nel primo tempo, trasformati da Locatelli e Kean, e dei gol di Sottil, Tumminello e Scamacca nella ripresa, quando l'Italia ha dilagato. leggi tutto

Ferrari - svolta Leclerc : perché la Vittoria a Monza può cambiare le regole Fia : Dopo l'inebriante vittoria di Monza, la Ferrari pensa al domani. C'è da preparare il Gran Premio del Singapore (anche se il Mondiale è praticamente compromesso), c'è da recuperare un Sebastian Vettel in crisi di risultati e di autostima, soprattutto dopo l'episodio che ha coinvolto, suo malgrado, il

Italia-Lussemburgo Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : serve subito una Vittoria per gli azzurrini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Italia-Lussemburgo Under21 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lussemburgo Under21, partita della nazionale azzurra che deve partire forte per cancellare la delusione del vecchio corso. La partita amichevole svolta a Catania contro la Moldavia vinta per 4-0 non ha fatto vedere rilevanti cambiamenti tattici a dispetto del ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (9 settembre). La Repubblica Ceca perde con la Grecia ma va ai quarti di finale - ellenici eliminati. Vittoria degli USA : Nella decima giornata dei Mondiali di Cina 2019 si sono disputate le ultime otto partite della seconda fase a gironi. C’era ancora da decidere la seconda qualificata per i quarti di finale nel gruppo K di Shenzhen, quello degli Stati Uniti, che avevano già staccato il biglietto e che hanno avuto oggi la meglio sul Brasile per 89-73. La sfida decisiva era quella tra Grecia e Repubblica Ceca ma malgrado sia stata la prima a imporsi per 84-77 ha ...

Fortnite : arriva la Gillette Bomber Cup - la competizione che porterà i migliori giocatori a sfidarsi per la Vittoria reale : Gillette, leader globale nel campo della rasatura e del grooming, non dimentica cosa vuol dire essere un vero Bomber. Dopo il successo della campagna Shave like a Bomber, mira a lasciare il segno nel mondo degli eSports annunciando la prima stagione della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, che si terrà in occasione della Milan Games Week 2019 e del Lucca Comics & Games: Edizione ...

Ascolti Tv Domenica 8 settembre : 6 - 7 milioni per la Vittoria dell’Italia su Rai 1 - 4 milioni su Tv8 per il GP d’Italia : Ascolti Tv Domenica 8 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Finlandia – Italia qual. europei – Rai 1 – 6.759 milioni e 31.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Rosamund Pilcher Segreti tra amici 1a Tv – Canale 5 – 1.812 milioni e 8.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il ricco, il povero, il maggiordomo– Italia 1 – ...

Casting per un film con Edoardo Leo - Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli : Casting tuttora aperti per la ricerca di varie comparse per un nuovo film diretto da Francesco Amato e con Edoardo Leo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli tra gli interpreti principali. 18 Regali Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un importante film prodotto da Lucky Red e diretto dal regista Francesco Amato. Il regista, peraltro, ha diretto di recente la serie TV per la RAI dal titolo Imma Tataranni che vedremo a breve in ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : terza Vittoria per l’Italia - le azzurre travolgono il Canada. Primo posto ipotecato : terza vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Canada per 3-0 (25-20; 25-7; 25-19) e hanno ipotecato il Primo posto nel girone che andrà conquistato nella giornata di domani battendo il modesto Messico. La nostra Nazionale, già certa della qualificazione agli ottavi e di un probabile tabellone favorevole nella fase a eliminazione diretta, si è imposta a Ismailia (Egitto) in ...

Mondiali Volley U18 – Terza Vittoria per l’Italia - niente da fare per il Canada : le azzurre si impongono 3-0 : Una vittoria grazie alla quale le azzurrine hanno archiviato il discorso qualificazione agli ottavi, scongiurando definitivamente l’ipotesi dell’ultimo posto nel girone Terzo successo consecutivo per le azzurrine di Marco Mencarelli nella rassegna mondiale in corso di svolgimento in Egitto, dove hanno superato il Canada 3-0 (25-20, 25-7, 25-19). Una vittoria grazie alla quale le azzurrine hanno archiviato il discorso qualificazione agli ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : i momenti salienti della corsa. Tripudio rosso per la Vittoria di Leclerc davanti alle Mercedes : Una marea rossa ha invaso la pista di Monza al termine del GP d’Italia 2019 di F1, migliaia di tifosi sparsi sotto al podio per festeggiare la fenomenale vittoria del predestinato Charles Leclerc. Il monegasco è stato autore di una prova maiuscola, ha difeso con i denti la prima posizione dagli attacchi delle due Mercedes di Lewis Hamilton prima e di Valtteri Bottas poi e ha riportato la Ferrari alla vittoria a Monza dopo nove lunghissimi ...

Super Leclerc su Ferrari trionfa a Monza davanti a Bottas e Hamilton : è delirio rosso. L'ultima Vittoria nove anni fa : Trionfo Ferrari con Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia, e grande festa sotto il podio a Monza per tutti i tifosi della Rossa. Il pilota monegasco vince davanti alle...