Una vita | trame dal 15 al 21 settembre | Silvia diventa vedova e lascia Acacias

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Una, la popolare soap opera spagnola nei prossimi episodi dirà addio a diversi protagonisti. Lerelative alle puntate in onda dal 15 al 21, rivelano chedopo essereta, ucciderà Blasco e lascerà per sempre. Nel frattempo, Blanca attirerà Samuel in una trappola e dopo aver finto di voler fare l'amore con lui, l'accoltellerà per poter fuggire con Diego ed il loro bambino mentre Peña sorprenderà Flora chiedendole dire sua moglie davanti a tutti. Infine, Rosina e Liberto si riappacificheranno grazie all'aiuto di Casilda. Una, Moises scompare di nuovo Ledi Unadal 15 al 21rivelano che durante il banchetto per il battesimo di Moises, Riera andrà in ospedale per portarlo con sé in una pensione. Le cose, però, non andranno come previsto e quando Diego e Blanca si recheranno nel luogo in cui si erano dati ...

RaiTre : «In una delle giornate in cui ero più disperata, più sola, una prigioniera, privandosene, mi donò una fettina di ca… - pietroraffa : 'A me hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero. Per questo un mondo in cui chi salva vite anz… - bknsty : Quelli che si struggono per la libertà di parola di criminali fascisti da 3 giorni sono li stessi che hanno fatto l… -