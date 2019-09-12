romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-09-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato - VAIstradeanas : 07:57 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17:00 Roma Daily News
PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI ...
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E LA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, PER IL TrafficoMA ANCHE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN DIREZIONE Roma CENTRO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 20 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE. INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE. INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, PERTANTO IL Traffico E’ IN FILA NELLE DUE ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, PERTANTO IL Traffico E’ IN FILA NELLE DUE ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, PERTANTO IL Traffico E’ IN FILA NELLE DUE ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 17 : 00 : PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 16 : 30 : PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 15 : 30 : PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE E LAVORI IN CORSO CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI PER UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DEL CARICO RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO POLO IN DIREZIONE EUR, CHIUSA LA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA SALARIA PER INCIDENTE E LAVORI IN CORSO CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONI PER UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DEL CARICO RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE MARCO POLO IN DIREZIONE EUR, CHIUSA LA ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO CI SONO FILE POI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA PER UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DEL CARICO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ...
Traffico Roma del 11-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico SULLA VIA CASSIA, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO CI SONO FILE POI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA LAVORI SUL MANTO STRADALE SI PASSA INFATTI SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA ANCHE SU VIA ...