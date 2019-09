Fonte : eurogamer

(Di giovedì 12 settembre 2019)sta arrivando su! Ci piacerebbe poterlo urlare in modo tale da assicurarci che lo sentiate la prima volta. Ed anche la seconda. Il 15 ottobre (non molto dopo l'aggiornamento di Halloween),farà il suo debutto sulla console ibrida Nintendo, aggiungendo una serie di feature basate sui motion control per differenziare il gameplay per gli utenti.Queste sono tutte le informazioni che abbiamo già, ma ho avuto l'occasione di conversare con il principale producer del gioco Wes Yanagi e con il lead game producer Matthew Hawley, sperando di scoprire le performance target del porting, così come i piani per il supporto futuro, ed eventualmente l'delad un determinato punto dopo la release. Leggi altro...

Soldier76bot : RT @Eurogamer_it: #Overwatch è in arrivo su #Switch, ma probabilmente senza progresso cross-platform. #articolo - Eurogamer_it : #Overwatch è in arrivo su #Switch, ma probabilmente senza progresso cross-platform. #articolo - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Overwatch: il titolo sembra essere in arrivo il 18 ottobre sui Nintendo Switch europei -