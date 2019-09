Gazzetta | Milik e Insigne in recupero | ma ancora out per la Sampdoria

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ladello Sport conferma l’assenza diper la gara di sabato pomeriggio, contro la. I problemi muscolari dei due attaccanti fanno ben sperare, ma non permettonoad Ancelotti di averli a disposizione per il primo match al San Paolo. Continuano intanto il lavoro differenziato per garantire uncompleto ed evitare preoccupanti ricadute. Intanto Ancelotti avrebbe già chiara in mente la formazione d’attacco per sabato contro i blucerchiati: si affida a Callejon, Younes e Llorente. L'articoloin, maout per lailNapolista.

