Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 12 settembre 2019) La vigilia del direttivo Bce era stata accompagnata da voci riguardanti una crescente pressione da parte dei “falchi”

fisco24_info : Corsa ai BTp dopo la Bce: tassi ai minimi storici e spread in picchiata: La vigilia del direttivo Bce era stata acc… - mazziero : RT @finanza_online: #TassiNegativi - Il #debitoitaliano potrebbe segnare un nuovo record a luglio, per poi rallentare di poco la corsa il m… - TrendOnline : #FtseMib e #BTP in corsa: cosa aspettarsi con il nuovo #Governo? -