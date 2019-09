A bordo del camion hi-tech che ci difenderà dagli attacchi informatici

Altri 34 migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato La nave di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, adesso ha a bordo 84 migranti : attualmente il mezzo dell'Ong si trova in acque internazionali, ma potrebbe fare rotta verso l'Italia Sono 84 adesso i migranti a bordo della Ocean Viking , la nave dell’Ong Sos Mediterranée la quale la gestisce assieme a Medici Senza Frontiere. Dopo i 50 recuperati a largo della Libia nei giorni scorsi, adesso a bordo del mezzo ...

Sono state salvate tutte le 4 persone ancora a bordo della nave che si era rovesciata in Georgia : La Guardia costiera statunitense ha salvato anche la quarta e ultima persona rimasta a bordo della Golden Ray, la nave che si era rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia , negli Stati Uniti. L’ultimo salvataggio è avvenuto a ore di

Sono state salvate 3 delle 4 persone ancora a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia : La Guardia costiera statunitense ha detto di aver salvato due delle quattro persone che erano rimaste a bordo della Golden Ray, la nave che si era rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia , negli Stati Uniti. Sono al momento in

Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia : Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della Golden Ray, la nave che si è rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia , negli Stati Uniti. Sono quattro sudcoreani che al momento del ribaltamento della

«Motivi sanitari» : evacuati cinque migranti a bordo della Alan Kurdi : Giovedì il nuovo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aveva negato lo sbarco dei profughi confermando la validità del decreto sicurezza. Nuovo appello del deputato dem Matteo Orfini,perchè il Viminale revochi il divieto di ingresso in porto perchè «discontinuità significa via le politiche di Salvini»

Paura a bordo del volo AirAsia - il motore avvolto in una palla di fuoco : Nicola De Angelis Il motore dell'Airbus 320 AirAsia ha preso fuoco poco dopo il decollo, i piloti hanno immediatamente bloccato il carburante e dopo quindici minuti sono riusciti ad atterrare tornando indietro Momenti di Paura a bordo di un Airbus 320 della AirAsia dopo che un motore è letteralmente esploso poco dopo il decollo diventando in poco tempo una palla di fuoco . Il tutto però è stato risolto grazie al pronto intervento dei ...

I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio saranno fatti sbarcare a Lampedusa per «motivi sanitari» : 31 migranti soccorsi la scorsa settimana al largo della Libia e fino a oggi a bordo di Mare Jonio , la nave del progetto umanitario Mediterranea, sono stati trasferiti su un’imbarcazione della Guardia Costiera e potranno presto sbarcare a Lampedusa . Lo

Migranti : Casarini - ‘con tras bordo concluso evento Sar del 28 agosto’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “ trasbordo da #MareJonio a CP312 effettuato di tutti i 31 naufraghi. Con 22 bambini piccoli, 26 donne, 13 minori non accompagnati e 37 uomini sbarcati in un porto sicuro, posso dichiarare concluso evento SAR del 28.08.2019”. Lo scrive su Twitter Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans dopo il trasbordo delle 31 persone a bordo. L'articolo Migranti : Casarini , ‘con trasbordo concluso ...

Migranti : canti e balli a bordo della 'Mare Jonio' - Viva la libertà' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - canti e balli sulla Mare Jonio da parte dei 31 naufraghi che hanno saputo che lasceranno l'imbarcazione "per motivi sanitari". "Nonostante le loro condizioni precarie di salute - dice Alessandra Sciurba di Mediterranea all'Adnkronos - hanno iniziato a gioire. E molti di

Pronto lo sbarco dei 31 migranti a bordo della Mare Jonio : "Motivi sanitari" : Disposto lo sbarco dalla Mare Jonio di Mediterranea tutti i restanti 31 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa dalle autorità per “motivi sanitari” dopo l’ispezione a bordo di un team di medici inviati dal Ministero.Una motovedetta della Guardia costiera effettuerà tra poco il trasbordo in alto Mare. Ieri sono stati evacuati altri tre migranti, tra cui una persona in barella.L’ong ha ...