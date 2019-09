Superenalotto | ancora non riscossa la vincita record da 209 milioni | mistero sul

Superenalotto - il vincitore-record dei 209 milioni non ha ancora ritirato il premio : rischia di perdere tutto : Lo scorso 13 agosto nel bar tabacchi Marino di Lodi è stato venduto il tagliando del Superenalotto da 209 milioni di euro. Eppure il vincitore più fortunato nella storia della lotteria italiana, forse perché ignaro, o semplicemente intimorito, non si è ancora palesato per ritirare il premio. Leggi a

Superenalotto : il vincitore di 209 mln di euro ad agosto a Lodi non si è ancora presentato : Ad agosto, una persona misteriosa si è recata ad una ricevitoria di Lodi, in Lombardia, per effettuare una giocata al Superenalotto. Fin qui nulla di strano, se non fosse che quest'individuo sia riuscito ad aggiudicarsi la cifra record di ben 209 milioni di euro. A distanza di quasi un mese da quel giorno, però, non si è presentato ancora nessuno a riscuotere il premio. Ad ogni modo, il vincitore ha tempo fino al 14 novembre, dopodiché in caso ...

Superenalotto a Lodi - il maxi vincitore da 209 milioni non s'è ancora presentato : ora rischia di perdere i soldi : Essere milionario grazie al Superenalotto e non saperlo. Oppure intimorito dal farsi riconoscere. Non si conosce il motivo ma il vincitore più fortunato della storia della lotteria in...

Superenalotto - la vincita record da 209 milioni di euro non è ancora stata riscossa : a Lodi nessuno sa chi è il fortunato vincitore : È il vincitore più fortunato della storia della lotteria in Italia, eppure non si è ancora presentato per ritirare il premio. A quasi un mese dall’estrazione che gli ha fatto aggiudicare la cifra record di oltre 209 milioni di euro, colui o colei che possiede la schedina con la sestina decisiva ancora non si è fatto avanti e a Lodi, città dove si trova la tabaccheria in cui è stato venduto il tagliando, nessuno ha idea di chi possa essere, ...