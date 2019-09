Liar è il nuovo singolo di Camila Cabello in rotazione radio | l’amore latino che consuma

Calciomercato Juventus - è fatta : il nuovo attaccante arriva dal CagLiari : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di “Sky Sport“, la Juventus avrebbe messo le mani su Han, attaccante coreano attualmente in forza al Cagliari. Accordo totale e ufficialità attesa nel corso delle prossime ore. Operazione da circa 5 milioni di euro. Colpo a sorpresa di Paratici, il quale si proietta già in ottica […] More

Argentina - verso nuovo default : il governo Macri chiede di ristrutturare 101 miLiardi di dollari di debito. Compreso quello con l’Fmi : Il nuovo ministro delle Finanze Hernan Lacunza ha fatto sapere che l’Argentina intende avviare una ristrutturazione del debito interno ed esterno a breve, medio e lungo periodo, per un totale di 101 miliardi di dollari, “senza tagli di capitale e interessi”. La decisione riguarda anche i 57,4 miliardi dollari prestati al Paese lo scorso anno dal Fondo monetario internazionale, con cui ora verrà avviato d’accordo con ...

Via Lattea - almeno cinque miLiardi di sosia della Terra. Un nuovo telescopio a caccia di vita aliena : almeno cinque ma fino dieci miliardi: potrebbero essere tanti i sosia della Terra nella sola Via Lattea, la galassia che ci ospita. Pubblicata sull’Astronomical Journal, la stima del numero dei pianeti con un clima abbastanza temperato da avere acqua allo stato liquido in superficie si deve all’Università della Pennsylvania, che ha utilizzato i dati del telescopio spaziale Kepler della Nasa. In pratica, secondo i calcoli una stella simile ...

Calciomercato - le bombe della notte : Fiorentina show - la ciliegina del CagLiari ed il nome nuovo del Verona : Ultimi giorni di Calciomercato, nella giornata di oggi diverse novità con le società impegnate a rinforzare le rose per la prossima stagione. Scatenata la Fiorentina che non si ferma a Ribery, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante lo ‘Speciale Calciomercato’ si avvicina sempre di più Raphinha, il calciatore dello Sporting Lisbona può diventare viola a breve dopo l’offerta da 18 milioni di euro, ...

CagLiari - Latte Arborea è il nuovo sponsor di manica : Sport, corretta alimentazione, la valorizzazione del “made in Sardinia”: tutto questo alla base della nuova partnership tra Cagliari Calcio e Latte Arborea. La società rossoblù e la prima azienda lattiero-casearia dell’Isola hanno siglato un accordo che va oltre la classica sponsorizzazione. Per il campionato 2019-3020, quello del Centenario del Club, non solo comparirà sulla manica […] L'articolo Cagliari, Latte Arborea è il nuovo sponsor ...

Franco Battiato/ Il nuovo disco e il mistero della casa messa in vendita da famiLiari : Franco Battiato, atteso per ottobre il nuovo disco del celebre artista siciliano. Ma spunta il caso della vendita di Villa Grazia...

Bankitalia - nuovo record del debito pubblico : a giugno sale a 2386 miLiardi : Aurora Vigne L'incremento riflette l'aumento di 20,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro a 67,7 miliardi, erano pari a 48,4 miliardi a giugno 2018 Un nuovo record per il debito pubblico. A giugno il passivo delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 21,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.386,2 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. L'incremento riflette l'aumento di 20,5 miliardi delle ...

Incendi Sardegna : fiamme alle porte di CagLiari - elicottero in azione. Nuovo rogo a Siniscola : Il vento di maestrale sta alimentando gli Incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nel primo pomeriggio alle porte di Cagliari, nella zona compresa tra Santa Gilla e Sa Illetta. Una fitta coltre di fumo si è sollevata in cielo, ben visibile anche dalla zona del porto in pieno centro cittadino. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ...

Matteo Renzi : “No a elezioni subito - nuovo governo per evitare aumento IVA e tagLiare parlamentari” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi a sorpresa: "Votare subito è una follia, serve un governo istituzionale che faccia la legge di bilancio per evitare l'aumento dell'IVA". E apre anche al taglio dei parlamentari: "A me non piace. Ma si voti in Aula in quarta lettura e si vada al referendum: siano gli italiani a decidere".Continua a leggere

Tuturano - imprenditore agricolo sottoposto ai domiciLiari evade : arrestato di nuovo : I carabinieri della stazione di Tuturano, piccola frazione a sud di Brindisi, hanno tratto nuovamente in arresto questa mattina il 42enne Michele Zinzeri per il reato di evasione. L'uomo era stato tratto in arresto il 3 luglio scorso nell'ambito di una operazione dei militari dell'Arma mirata a contrastare il fenomeno di sfruttamento del lavoro nelle campagne, per la precisione l'indagato deve rispondere di "concorso nell'intermediazione ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. CagLiari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del CagLiari - nuova offerta per Balotelli - le altre trattative : IL nuovo 11 DEL Cagliari – Il Cagliari è sicuramente uno dei club più attivi in Serie A, è vero che i sardi hanno dovuto fare i conti con la cessione del centrocampista Barella che è passato all’Inter, partenza pesantissima che però ha spinto il Cagliari ad operare massicciamente sul mercato e costruire una squadra ancora più forte, la squadra di Maran può togliersi importanti soddisfazioni per la prossima stagione e perchè no ...

Calciomercato - le ultime : scambio Samp-Spal - il nuovo attaccante del CagLiari e la conferma di Boateng alla Fiorentina : ultime importanti trattative per quanto riguarda il Calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso ...