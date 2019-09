Governo | Di Maio | “Pd? Ero scettico | poi stupito positivamente Salvini? E’ finita come

Governo Conte 2 - Appendino : “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare la ministra. Ma ho risposto che preferivo rimanere sindaca” : “Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio ndr.) proponendomi di entrare nella squadra di Governo“, ma “sono stata eletta per fare la sindaca e ne sono orgogliosa”. Così la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha spiegato ai microfoni di Centocittà, su Radio1, prima di essere stata invitata a far parte del nuovo esecutivo e poi i motivi del rifiuto. “Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con ...

Di Maio : "Salvini mi disse 'questo Governo deve cadere'" : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato uno degli ospiti della prima puntata di DiMartedì su La7 e, incalzato dalle domande del giornalista e conduttore Giovanni Floris, ha fornito qualche retroscena sull'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini, che ora sta facendo di tutto per ribaltare la narrativa e attribuire a M5S e Giuseppe Conte la fine dell'esecutivo gialloverde.Il 7 agosto ho ricevuto un sms da Matteo ...

Si complica la partita del sottoGoverno. Braccio di ferro Conte-Di Maio sulle deleghe : I numeri in Parlamento sono blindati ma la battaglia è ancora sulle poltrone. Questa volta attorno a quelle del sottogoverno. Il Braccio di ferro si sta consumando su due tavoli e, in entrambi i casi, uno dei due giocatori è Luigi Di Maio, che prova a non farsi schiacciare nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte si è preso la scena a Montecitorio. Dunque, una partita è tra il capo politico e il presidente del ...

Governo - Meloni : “Avete truffato gli italiani - Di Maio può allacciare le scarpe a Scilipoti” : “Non avrete la fiducia di Fratelli d’Italia perché non avrete il nostro rispetto. Mi sarei aspettata un pò meno di spocchia: volgare è imbullonarsi alle poltrona. Faremo una opposizione senza sconti a un Governo di politicanti. In migliaia hanno denunciato lo scempio delle istituzioni”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nella Aula di Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sulla ...

Governo - Le Drian scrive a Di Maio : “Ora relazioni più costruttive tra Italia e Francia” : I rapporti con la Francia sono tra i più importanti dossier sul tavolo di Luigi di Maio alla Farnesina e oggi Jean-Yves Le Drian tende una mano al neo ministro degli Esteri. “In Italia c’è un nuovo Governo che appare più determinato ad avere con la Francia rapporti più positivi – ha detto il capo della diplomazia francese alla radio Europe1 – Ho scritto al mio nuovo collega Di Maio. Dopo quello che è successo, speriamo di ...

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : fiducia tra i membri del nuovo Governo - ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in

Emmanuel Macron - la Francia benedice il Governo M5s-Pd ma scorda Luigi Di Maio : Guarda come gongola Emmanuel Macron. Va da sé, il galleto francese è contentissimo dell'inciucio italiano che ci sta consegnando il governo M5s-Pd: non dovrà più fare i conti con Matteo Salvini, che della battaglia contro Macron e i diktat francesi aveva fatto uno dei suoi temi principali. E il fatt

Conte lucido - Di Maio scaltro... Le pagelle del Governo M5S-Pd : Sono appena partiti. Ma alcuni neo ministri li conosciamo bene per frequentazioni nei vari talk, iniziative e dibattiti pubblici, semplici interviste. Oggi Nando Pagnoncelli scrive che il 51% degli italiani è scettico su questo esecutivo. Azzardiamo le prime analisi con... Segui su affaritaliani.it

Governo : Calenda - ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi disastri’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Patuanelli è meglio di Di Maio, è una persona concreta. Il problema è che Di Maio non ha voluto che al Mise andasse uno che non è dei 5 Stelle perché hanno fatto tali e tanti disastri che li vogliono tenere nascosti. Penso sia stato un grande errore lasciargli quel ministero”. Lo dice Carlo Calenda a La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi ...

Governo - al Colle con la famiglia : il giuramento della normalità (e Bisconte fa l'occhiolino a Di Maio) : L'immagine che racchiude tutto viene scattata a fine giuramento. Mattarella in mezzo, alla sua sinistra Conte e alla sua destra Franceschini. Il quale con la mano fa il gesto dello sciò al...

Vittorio Feltri e il Governo. "Di Maio agli Esteri? Peggio di così non si poteva. Ci divertiremo" : So per esperienza decennale che ai lettori non importa nulla dei ministri di un nuovo governo, specialmente se si tratta di personaggetti sconosciuti e senza spessore. Pertanto risparmio loro di tracciarne la ininfluente biografia, cioè evito di addentrarmi in curriculum pressoché insignificanti. Mi

Conte 2 - dem tra prudenza e soddisfazione per il ritorno del Pd al Governo : “Due mesi fa avrei stracciato la tessera”. E su Di Maio : “Non mi fido” : “Sono soddisfatto della squadra di governo, ma preferisco aspettare di vedere come lavorerà”. Nel giorno del giuramento del governo Conte due, alla festa de l’Unità di Milano, tra i militanti del PD la soddisfazione per il ritorno al governo si mescola allo scetticismo verso i nuovi alleati. “Me lo avessero detto due mesi fa avrei stracciato la tessera, ma oggi sono Contento pur di aver fatto fuori Salvini”, commenta uno dei volontari mentre a ...

Governo - Di Maio scrive ai diplomatici : “Questione migranti prioritaria - rivedere Dublino” : Il neo-ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si rivolge alla diplomazia italiana e spiega quali saranno le priorità del titolare della Farnesina: si parte dalla questione migranti, con l'intenzione di rivedere il trattato di Dublino. Di Maio sottolinea anche la lealtà verso l'Ue e la Nato, pur non escludendo il dialogo con altri interlocutori.Continua a leggere