Oradei piange a Storie Italiane | con Veera non è finita per colpa di Osvaldo

Stefano Oradei piange e parla per la prima volta della fine dell’amore con Veera Kinnunen : “Per me la sofferenza è stata molto forte, perché inaspettata”. Quest’estate tutti i giornali di cronaca rosa hanno raccontato la fine della storia tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen , con quest’ultima che si è mostrata al fianco di Dani Osvaldo, l’ex calciatore conosciuto nelle sale prove di Ballando con le stelle. Ebbene, dopo un’estate di silenzio, Oradei ha deciso di rompere il silenzio nel salotto mattutino di ...

Stefano Oradei a Storie Italiane piange guardando le immagini con Veera : Stefano Oradei e Veera Kinnunen ormai non stanno più insieme da tempo. La ballerina ha ricominciato una nuova vita con Dani Osvaldo, ex calciatore e partner a Ballando con le stelle. Ma 11 anni di relazione sono tanti e Stefano Oradei non riesce a metterci definitivamente una pietra sopra, come ha raccontato oggi nella puntata di Storie Italiane. L’intervista andrà in onda integralmente domani, per dare spazio alla diretta dalla Camera. A ...