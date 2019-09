Governo | 100 sindaci siciliani scrivono a ministro Provenzano

Pensioni ultima ora : Quota 100 resta per 1-2 anni. Decisione del Governo : Pensioni ultima ora: Quota 100 resta per 1-2 anni. Decisione del governo Pensioni ultima ora – Man mano passano i giorni, aumentano le voci relative alla possibile revisione di Quota 100. Infatti il nuovo governo composto dalla maggioranza formata da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali potrebbe modificare alcuni degli attuali requisiti della misura pensione anticipata se non anticiparne il termine. Pensioni ...

Governo : Q100 - D'Uva (M5S) contrario all'eliminazione della misura : "Nel programma presentato dal presidente Conte ci sono tanti punti cari al M5S, punti con i quali ci siamo presentati ai cittadini", lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco D'Uva a margine del discorso del Premier Giuseppe Conte tenutosi a Montecitorio prima della votazione per la fiducia al nuovo esecutivo. Il deputato grillini, infatti, si sarebbe dimostrato contrario all'ipotesi del Partito Democratico riguardante la ...

Governo : D’Uva - ‘tanti punti cari a M5S - quota 100 e reddito non si toccano’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Nel suo intervento presidente ci sono tanti punti cari al Movimento 5 Stelle. C’è il tema dell’ambiente. C’è il tema della famiglia con l’assegno unico per i figli e gli asili nido gratuiti. C’è il tema del lavoro con l’abbassamento del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. A proposito di pensioni: quota 100 era un punto del programma dei 5 Stelle e non si ...

Pensioni - il nuovo Governo mette le mani su Quota 100 : a quanti anni ci faranno andare in pensione : Cambia il governo, ma non le grane. Per il neoministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, far tornare i conti sarà un'impresa tutt'altro che semplice. La soluzione migliore è mettere mano alle Pensioni. Modificare Quota 100 e portarla a Quota 101 o 102 risulterebbe l'obiettivo dell'alleanza Pd-M5s. A

Reddito di cittadinanza e quota 100 - come cambiano le due misure col nuovo Governo Conte : Con la nascita del nuovo governo Conte 2, due misure volute fortemente dal precedente esecutivo rischiano di subire qualche modifica: Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero essere in parte "migliorate" o, addirittura, si potrebbe arrivare a una chiusura anticipata dell'anticipo pensionistico. Ma le differenze di veduta tra Pd e M5s per il momento rimangono e la sintesi non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Fiducia - Fdi e Lega in piazza contro il Governo. Salvini : «Quota 100 via? Li chiudiamo nel palazzo» : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Governo - Salvini in piazza : “Cambieranno quota 100? Non li faremo uscire dal Palazzo” : “In piazza c’è un pezzo di Italia che penso sia maggioranza nel Paese che chiede di votare. Oggi è plastica la divisione tra il Palazzo chiuso e l’Italia in piazza”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro la fiducia al Governo Conte davanti a Montecitorio. “Se i signori là dentro proveranno a cambiare quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel ...

Quota 100 - Salvini : “Se il Governo proverà a cancellarla dovrà passare sui nostri corpi” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia la sua battaglia per difendere a tutti i costi la Quota 100, l'anticipo pensionistico introdotto dal governo di cui faceva parte: “Se questi proveranno a cancellare Quota 100 per tornare alla legge Fornero dovranno passare sopra i nostri corpi, non lo permetteremo”.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 e rdc - Landini chiede verifica delle misure al nuovo Governo : "Non esistono governi amici o nemici, noi li giudichiamo per quello che fanno. Crediamo che sia necessario che si riattivi un confronto preventivo vero", è quanto ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo giallo-rosso che avrebbe già elaborato il suo programma articolato in 29 punti da inserire nella nuova manovra Finanziaria. Lo stesso sindacalista, infatti, avrebbe ...

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il nuovo Governo vuole confermarle : “Non si toccano” : Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano, garantisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. E, in effetti, il sussidio voluto dal M5s non sembra correre rischi, mentre qualche modifica più importante potrebbe invece essere pensata per l'anticipo pensionistico.Continua a leggere

Governo : Q100 - welfare e OD - il programma Pd-M5S diventa più ampio : Dai 26 punti previsti si passa a 29, il programma targato Pd-M5S si amplia in vista della riapertura dei lavori per la nuova manovra finanziaria che con molta probabilità entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Taglio del cuneo fiscale, blocco dell'aumento Iva, proroga dell'Opzione Donna, politiche per il welfare e revisione di Quota 100; sono questi le priorità dell'esecutivo giallo-rosso sulla quale si è iniziato già a discutere. SI ...