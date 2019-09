James Bond 25 «No Time to Die» a Matera : Dopo la Giamaica, i protagonisti di Bond 25, che nel frattempo ha svelato il titolo ufficiale, No Time to Die, sono finalmente arrivati in Italia, in particolare a Matera. Il primo ciak nella Città dei Sassi, infatti, risale a fine agosto, ma naturalmente l’attesa maggiore riguardava il vero James Bond, cioè Daniel Craig, atterrato con Léa Seydoux e il regista Cary Fukunaga a Bari, da cui sono immediatamente partiti alla ...

Roberto Gualtieri - all’Economia arriva l’eurodeputato Pd paladino della flessibilità e degli EuroBond per finanziare gli investimenti : Alfiere di un’interpretazione flessibile del Patto di stabilità, “che vogliamo trasformare in un Patto di sostenibilità e crescita”. Promotore dello scorporo degli investimenti pubblici dal deficit e di un bilancio dell’Eurozona per aiutare i Paesi a mettere in campo politiche di sviluppo e finanziare una indennità di disoccupazione europea. E stakanov dell’Europarlamento: primo tra gli eurodeputati italiani per ...

Bond 25 «No Time to Die» : uscita - cast e novità : Per gli appassionati di 007, sarà dura attendere fino ad aprile 2020. Quella, infatti, è la data di uscita di Bond 25: il nuovo film dedicato all’agente segreto ha avuto una lunga gestazione nella fase di produzione – anche a causa del cambio di regia e per la riscrittura della sceneggiatura – e sembra che anche le riprese vere e proprie procedano lentamente, tra incidenti sul set e grandiosità della ...

James Bond - il prossimo film si chiamerà No Time to Die - : Niccolò Sandroni Il venticinquesimo film di James Bond ha finalmente un titolo ufficiale: No Time to Die. 007 torna al cinema l’8 aprile 2020 Dopo il susseguirsi di notizie su regia, cast, trama e location, il prossimo film di James Bond finalmente ha un titolo: No Time to Die. La EON Production, la casa di produzione dei film di 007, ha annunciato il titolo del venticinquesimo film della saga dell’agente segreto più famoso del ...