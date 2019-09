Venezia : polizia locale - in manette due fratelli rumeni per borseggio (2) : (AdnKronos) - Una radiomobile di servizio aveva nel frattempo raggiunto l'autobus a San Giuliano, per informare il turista danese di quanto gli era accaduto e potergli così restituire, poco dopo, il maltolto. Questa mattina i due ladri, dopo avere passato la notte presso la cella del Comando di Poli

Venezia : polizia locale - in manette due fratelli rumeni per borseggio : Venezia, 9 set. (AdnKronos) – Continuano le operazioni antiborseggio poste in essere dalla polizia locale di Venezia in Centro storico e a bordo di vaporetti ed autobus. Ieri pomeriggio agenti in borghese del Nucleo operativo del Servizio Sicurezza Urbana, hanno tratto in arresto, a piazzale Roma, due fratelli rumeni di 42 e 33 anni, entrambi con precedenti di polizia, colti nella flagranza del reato di furto pluriaggravato, mentre ...