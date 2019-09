Nintendo Switch sta preparando un visore per la realtà virtuale?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) La console ibrida della grande N,, ha già avuto un certo supporto per lacon il lancio di una serie di kitLabo, ovvero il Labo VR Kit. Ebbene non sembra finita qua, infatti la casa di Kyoto avrebbe in programma ben altro per la sua console di punta. Stando alle ultime voci di corridoio infatti,sarebbe alle prese con unper latutto suo, pensato per la sua console. Sarebbe infatti emerso un recente brevetto registrato verso fine agosto, nel quale possiamo ben vedere il funzionamento del, e sembrerebbe possa essere utilizzato anche nella modalità portatile della console.Ilnon prevede un elastico per essere agganciato alla nostra testa come tutti gli altri visori attualmente in commercio, per cui il suo utilizzo sarà sicuramente caratteristico. Inoltre sembra che non possa essere ...

