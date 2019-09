Gears of War 2 e Gears 5 a confronto in un video

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Con il progredire delle tecnologie il comparto grafico dei vari giochi e cresciuto sempre più, tuttavia aspetti come la fisica e la reattività del mondo di gioco sono stati lasciati indietro.Questo perché gli effetti fisici sono molto più complicati (ed esosi in termini di potenza richiesta) per essere aggiunti, ed a quanto pare sembra che le varie aziende preferiscano concentrarsi sulla veste grafica, piuttosto che sulla seconda categoria. Per capire potete osservare unfraof War 2 (Xbox 360) ed il recente5, il secondo capitolo presenta la possibilità di distruggere le coperture, o far saltare in mille pezzi i vetri di una finestra se colpiti. Tutte cose che5 non ha.Inof War 2 inoltre, i personaggi controllati dal giocatore e i vari nemici reagiranno in maniera differente se colpiti da un proiettile nemico, addirittura in5 il sangue ...

