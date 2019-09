Chirurgo opera 5 persone al cuore da 32 chilometri di distanza grazie ad uno speciale

Gemelle siamesi - il Chirurgo che le ha in cura : “Una tiene in vita l’altra - è giusto non operarle” : La decisione del padre delle Gemelle siamesi ‘inseparabili‘, Marieme e Ndeye, di non sottoporle a Londra ad una complessa operazione per dividerle perché una delle due potrebbe morire, “è stata molto sofferta. Ma sono padre anch’io, e la condivido. E’ impossibile decidere chi salvare, se ci fossero state più chance avremmo cercato di influenzare in modo costruttivo la scelta del genitore. Ma non ci sono”. A ...