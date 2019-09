“Uccisa a morsi in faccia” La morte di Eleonora è stata atroce

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 8 settembre 2019)Perraro, emergono particolari terribili sulle ultime ore della 43enne trovata assassinata bar «Sesto Grado» di Torbole l’altra mattina, ècolpita soprattutto in faccia. Sulla nuca, sugli zigomi e vicino alle labbra. Ma dire cosa abbia uccisoPerraro non è ancora possibile: tra le ipotesi sul tavolo c’è anche il soffocamento. Per avere risposte precise, serve aspettare. Mentre il principale indiziato, Marco Manfrini, 50 anni, continua a dire di non ricordare nulla. E pure lui attende: è in carcere e lì rimarrà fino all’udienza di convalida, lunedì mattina. Mentre la procura cerca di unire i tasselli di un puzzle meno definito di come si possa immaginare. Fino a quando lui non ricorderà qualcosa, si navigherà nel mare delle ipotesi, partendo dai reperti raccolti dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Trento e dai colleghi della compagnia di Riva del Garda. Per ...

zazoomnews : Omicidio Nago Eleonora uccisa con botte e morsi sul viso. Il marito: “Non ricordo nulla” - #Omicidio #Eleonora… -