Piacenza | Sebastiani confessa Arrestato anche padre dell’ex compagna

Scomparsi a Piacenza - Elisa strangolata da Massimo Sebastiani. Arrestato l’ex suocero del killer : Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28, il cui cadavere è stato ritrovato ieri nella zona di Costa di Sariano, nel comune di Gropparello. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di essere ossessionato dalla vittima, che non corrispondeva il suo amore. Arrestato per favoreggiamento l'ex suocero di Sebastiani, Silvio Perazzi: il sospetto è che lo abbia aiutato a nascondersi nelle ultime 2 settimane.Continua a ...

Giallo di Piacenza : Sebastiani arrestato - ritrovato il corpo di Elisa : Svolta nel Giallo di Piacenza. Dopo l'arresto di Massimo Sebastiani, 45 anni, avvenuto oggi pomeriggio in un casolare sul Monte Moria, nel comune di Lugagnano (sempre in provincia di Piacenza) è stato ritrovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, la sua amica 28enne di cui era innamorato (ma non ricambiato). La coppia era scomparsa ormai da due settimane. Ieri, si era deciso di mettere in campo la squadra dei carabinieri Cacciatori ...

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato e arrestato Massimo Sebastiani - trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli : Sono finite dopo quasi due settimane le ricerche della Coppia scomparsa in provincia di Piacenza. Lui, Massimo Sebastiani, 45 anni, è stato rintracciato e catturato. Di lei, Elisa Pomarelli, 28 anni, è stato trovato il corpo senza vita. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto diverse ore dopo il trasferimento del tornitore – già indagato durante le ricerche per omicidio e occultamento di cadavere – in una caserma dei carabinieri. ...

