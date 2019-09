Trento | donna uccisa a calci e pugni | fermato il marito

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Marco Della Corte Marco Manfrini,di Eleonora Perraro, è stato condotto in carcere, l'omicidio è avvenuto nel giardino del bar "Sesto Grado", l'avvocato dell'uomo: "È sconvolto e in stato di choc" Marco Manfrini,di Eleonora Perraro, non sa dare una risposta circa la tragica fine della moglie, morta a Nago-Torbole (). L'autopsia ha reso noto come la 43enne sia deceduta a causa delle numerose percosse subite. Marco ha dichiarato: "Il sorriso di mia moglie è l’ultima immagine impressa nella mia mente. Lei serena, sorridente, nel giardino all’esterno del bar, poi c’è solo il buio". Marco Manfrini,e condotto nel carcere di Spini di Gardolo () dai carabinieri di Riva del Garda, ripete continuamente tali parole alla stregua di un mantra. L'uomo, recluso dallo scorso 5 settembre, è assistito dall'avvocato Elena Cainelli, alla quale ha dichiarato: ...

mirella_trento : RT @andreavianel: @Capezzone Caro Capezzone, io e lei abbiamo discusso che su una sua battuta pessima di stampo razzista. Mi rispose stupef… - mirella_trento : RT @TeresaBellanova: La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Il marito della donna uccisa dice che non ricorda nulla di quella nottata a Nago Torbole -