Il Segreto | Gracia muore | chi l’ha uccisa? Sospetti e dolore di Hipolito

Il Segreto - trame spagnole : Mauricio diventa sindaco - Gracia perde la vita : Le vicende de Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, annunciano grandi colpi di scena. Le trame spagnole, in programma da lunedì 9 a venerdì 13 settembre su Antena 3, annunciano molti cambiamenti in occasione dell'inizio della nuova stagione. Nel dettaglio, Mauricio Godoy prenderà il posto di Carmelo Leal come sindaco di Puente Viejo, mentre Gracia Hermosa perderà la vita, lasciando la figlia alle cure dei nonni materni. Il ...

Il Segreto - trame iberiche : Gracia muore - Maria torna a vivere con Gonzalo : La soap opera spagnola Il Segreto si arricchisce sempre di intrighi e colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori vedranno su Antena 3 la settimana prossima, ci saranno delle numerose novità. Purtroppo la città subirà molti cambiamenti per via di un salto temporale. I Miranar ad esempio faranno i conti con un lutto, poiché Hipolito non avrà più al suo fianco la moglie Gracia Hermosa, deceduta molto probabilmente a causa di Fernando Mesia ...

