Formula 1 | Wolff non vuole distrazioni | “presto per il rinnovo di Hamilton | mi dà tanto

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Il team principal della Mercedes ha tracciato un bilancio della stagione, soffermando su diversi temi tra cui ildiUn’altra stagione trionfale per la Mercedes, nonostante il Mondiale abbia superato da poco la prima metà di gare.e Bottas dominano la classifica piloti e quella Costruttori, permettendo così al team di Brackley di lavorare senza stress e pressioni. photo4/Lapresse L’appuntamento di Monza non sarà per nulla semplice, ma Totonon è il tipo di abbattersi alla prima difficoltà. Prova ne è l’inizio di stagione, quando la W10 sembrava non performare nell’imminenza del Mondiale: “non mi aspettavo una stagione così, il primo test era stato difficile. Al secondo, cruciale, montiamo il nuovo pacchetto aerodinamico e non ha funziona… Panico? No, anche se il capo degli aerodinamici ha iniziato a sudare ...

GonCatchDanAll : RT @igurashvi: Piloti di formula 1? I don't know them, invidio solo chi ha incontrato toto wolff - LucaErma : Un bravissimo tecnico che la #Ferrari si è fatta sfuggire troppo presto. #AldoCosta - igurashvi : Piloti di formula 1? I don't know them, invidio solo chi ha incontrato toto wolff -