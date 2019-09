Street Show Quattroruote - Lo spettacolo | di tutto | di più

Street Show - iniziato il conto alla rovescia : Non prendete altri impegni per domenica 15 settembre: dalle 9 alle 21 in corso Buenos Aires a Milano andrà in scena, infatti, la seconda edizione di Street Show Quattroruote, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori. Lintera arteria, una delle più vive della città lombarda, si trasformerà in un salone dellauto a cielo aperto e non solo: quattro sono infatti le aree tematiche in cui si articolerà la rassegna, alla quale ...