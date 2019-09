Inter | dal 9 settembre in vendita i biglietti per la trasferta a Barcellona

Dall'Inghilterra - Inter Interessata a Eriksen : è sfida alla Juventus (RUMORS) : Il calciomercato estivo si è chiuso e secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, l'Inter è probabilmente la regina del mercato, considerando che è riuscita a piazzare importanti esuberi, seppur la maggior parte in prestito. E' il caso di Dalbert, Perisic, Dalbert, Nainggolan e Icardi: soprattutto la cessione di quest'ultimo è stata una delle grane principali risolte dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che è pronto a rendersi ...

Il Conte bis visto dalla stampa Internazionale : Ue: Moscovici, Italia e Brexit senza accordo fra i principali rischi interni Madrid, 5 set 08:44 - (Agenzia Nova) - Fra i principali rischi interni per l'Unione europea ci sono l'Italia e un'eventuale Brexit senza accordo: lo ha detto da Toronto il commissario europeo agli Affari economici e finanzi

VIDEO Rafael Nadal US Open 2019 : l’Intervista in campo dopo la vittoria su Diego Schwartzman : Rafael Nadal si qualifica per la semifinale degli US Open di tennis: l’iberico batte l’argentino Diego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match lottato per due parziali e concluso sul punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo poco meno di tre ore ed ora sfiderà nel penultimo atto l’azzurro Matteo Berrettini. Di seguito le dichiarazioni di Rafael Nadal in campo a fine match. L’INTERVISTA POST GARA DI ...

Inter - un tesoretto dalle cessioni : la prossima dovrebbe essere quella di Gabigol : L'Inter ha cominciato molto bene la stagione ed è in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno, con sei punti, dopo le due vittorie conseguite nelle prime due giornate contro Cagliari e Lecce. La campagna acquisti della società nerazzurra è stata molto importante, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quanto concerne le operazioni in uscita. cessioni che, comunque, potrebbero essere importanti anche in prospettiva ...

Intervista a Melania Dalla Costa - protagonista del cortometraggio “I Sogni Sospesi” presentato a Venezia 76 : I Sogni Sospesi a Venezia 76, Intervista alla protagonista Melania Dalla Costa Ieri pomeriggio, presso lo spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, Melania Dalla Costa ha presentato ...

Nuovo terrificante avvistamento in Italia : passanti impietriti dalla paura. Ma stavolta sono Intervenuti i carabinieri : fermata una 25enne : Una follia senza senso. Parliamo del “Samara Challege”, sempre più presente in Italia. L’invito è quello di vestirsi come il personaggio del film e girare di notte per le strade, con lo scopo creare il panico e terrorizzare i passanti. La sfida? Riuscire a fuggire nel buio senza essere presi. Il gioco è nato sul web e in pochi giorni in Italia si contano già decine di segnalazioni. I primi avvistamenti sono stati effettuati a Napoli, ma la sfida ...

Francavilla - accoltellata dall'ex si salva grazie all'Intervento del suo cane : Il pastore abruzzese ha difeso la padrona costringendo l'assalitore a fuggire. La donna non è in pericolo di vita

La rivoluzione dei siti Internet dei Comuni parte dal Trentino : Il Trentino sarà la prima regione italiana a uniformare i siti internet dei propri Comuni adoperando il kit di Designers Italia (fonte: Designers Italia) I Comuni del Trentino saranno i primi in Italia a uniformare i loro siti internet utilizzando il nuovo kit fornito da Designers Italia, parte del Team per la trasformazione digitale a Palazzo Chigi. In questo modo i cittadini potranno interfacciarsi con portali omogenei, con l’obiettivo ...

Un nuovo video gameplay di Mount and Blade 2 : Bannerlord mostra un Intero match in modalità schermaglia : Mount and Blade II: Bannerlord di Tale Words Entertainment è ancora in sviluppo, ma lo studio continua a condividere interessanti filmati di gioco che ci mostrano il titolo in azione.Stavolta, grazie a IGN possiamo vedere cosa dobbiamo aspettarci da questo progetto in un nuovo video gameplay di circa 10 minuti tratto dalla beta.Nello specifico, il filmato ci mostra come si comporta il gioco durante un intero match in modalità schermaglia:Leggi ...

Allerta Meteo Campania : criticità gialla dalle 14 nelle aree Interne : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore “giallo” per temporali: l’avviso è valido dalle ore 14 e fino alle 20 di stasera. Sulle aree interne del territorio si prevede la possibilità di locali rovesci o temporali che potranno avere anche una rapidità di evoluzione e rivelarsi intensi. Tra i fenomeni si segnalano anche possibili raffiche di vento nei ...

“Il libro dei numeri” di Joshua Cohen : “Dalla Bibbia a Internet siamo in cerca della Terra promessa” : Uscirà il 4 settembre e sarà affiancato da un tour di presentazioni, "Il libro dei numeri" di Joshua Cohen. L'autore americano, originario di Atlantic City, in un'intervista esclusiva a Fanpage.it racconta come è nata l'idea del suo romanzo, il rapporto con l'originale biblico e come si scrive nella "lingua di Internet". E su Donald Trump dice: "È solo una persona. Forse meno".Continua a leggere

Governo - la bozza del programma M5s-Pd in 26 punti : dal taglio delle tasse sul lavoro alla maggiore flessibilità in Ue. Poi le misure su conflitto d’Interessi - evasione fiscale e il taglio dei parlamentari : L’accordo a cui lavorano M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2 comincia a prendere forma. Una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle per informare gli iscritti alla piattaforma Rousseau al voto. Il testo è intitolato “linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo” e viene specificato che si tratta di una “bozza di lavoro che riassume le linee ...

Bloccati in parete due alpinisti spagnoli rifiutano gli aiuti per 3 giorni - ma Interviene la suocera : salvati dal Soccorso Alpino Veneto [FOTO] : Una situazione grottesca e surreale, quella che ha visto come protagonisti due giovani alpinisti spagnoli. Lui 45 anni, lei 36: si erano avventurati nella scalata delle Tre Cime di Lavaredo, ma qualcosa è andato storto e i giovani non sono riusciti a raggiungere il rifugio. Ciò nonostante, hanno rifiutato per ben due volte l’intervento del Soccorso Alpino, convinti di essere a un passo dalla meta. E ieri la situazione si era fatta ...