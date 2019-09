Gazzetta | Fabian Ruiz da trequartista non convince

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Mettere in discussione il talento disarebbe pretestuoso, perché lo spagnolo si è messo in evidenza anche nell’Europeo Under 21, dove è stato eletto il miglior calciatore. Adesso è chiaro che gli impegni con la Nazionale e l’inserimento in ritardo in squadra hanno comportato chesia fuori forma, ma quello che lo ha penalizzato nelle prime partite di campionato è stato il cambio di modulo Ancelotti ha messo da parte il 4-4-2 per il 4-2-3-1, schema nel quale lo spagnolo viene impiegato in posizione centrale nel tridente alle spalle dell’unica punta e il gioco si sviluppa poco dalle sue parti, fa fatica a verticalizzare e a inserirsi nella profondità. L'articolodanonilNapolista.

