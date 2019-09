Eleonora Pedron e Fabio Troiano escono allo scoperto | primo bacio sul red carpet di

Fonte : dilei

(Di venerdì 6 settembre 2019)si amano e, finalmente,. Lo fanno nel modo più spettacolare: sul redpiù glamour dell’estate, quello della Mostra del Cinema di Venezia, davanti a un plotone di fotografi pronti a catturare il loro inaspettato. É così che, a sorpresa, la nuova coppia di vip italiani ha voluto stupire pubblico e addetti ai lavori e per un attimo, con un semplice e spontaneo gesto d’amore, è riuscita a togliere la scena a divi hollywoodiani e star di caratura internazionale. Perchè in molti aspettavano da tempo, un’ammissione, un gesto rivelatore con cui i due innamorati confermassero quello che non è più possibile ormai nascondere. La ex miss Italia e il bell’attore torinese, dopo mesi di frequentazione in riservatezza, hanno deciso che è ora di gridare al mondo il loro amore. I due, infatti, sono inseparabili da tempo. ...

