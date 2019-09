Auto sulla folla a Berlino | per i media | «4 morti | anche un neonato»

Auto piomba sulla folla a Berlino - 4 morti fra cui un neonato. Escluso atto terroristico : Attimi di terrore a Berlino dove attorno alle 19 una Porsche nera e' piombata a folle velocita' sul marciapiede a Invalidenstrasse, a pochi passi dal centro della capitale tedesca, investendo diversi passanti. Quattro di loro, fra cui un neonato, sono morti sul posto. Almeno altre tre persone sono rimaste gravemente ferite, compreso il conducente del Suv che, secondo una prima ricostruzione della polizia, viaggiava a forte velocita' e ha perso ...

Auto sportiva sulla folla a Berlino - almeno 4 morti. Si pensa a un incidente : Un’Auto sportiva ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse, a Berlino. Le vittime sono almeno quattro, tra cui un neonato, e diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.L’incidente è avvenuto alle 19. A bordo dell’Auto - riporta la Bild - c’erano due persone. La polizia indaga, al momento è trattato come grave incidente stradale e non atto di ...

Auto sulla folla a Berlino - almeno quattro morti : Un’Auto ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse, a Berlino, in Germania. Sono morte almeno quattro persone, tra cui un neonato, e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’incidente è avvenuto alle 19. A bordo dell’Auto - riporta la Bild - c’erano due persone. La polizia indaga, al momento è trattato come grave incidente stradale e non atto di ...

Auto sulla folla a Berlino - per i media : «4 morti - anche un bambino» : Dramma a Berlino, nella zona di Mitte. Un Suv Porsche, con tre persone a bordo, ha investito altro quattro persone, tra le quali un bambino, uccidendole. Il fatto è successo poco dopo le 19:...

Auto sulla folla a Berlino - per i media : «4 morti - anche un bambino» : Dramma a Berlino, nella zona di Mitte. Un Suv Porsche, con tre persone a bordo, ha investito altro quattro persone, tra le quali un bambino, uccidendole. Il fatto è successo poco dopo le 19:...

Berlino - Auto sulla folla in una via del centro : 4 morti. I vigili del fuoco : “Incidente stradale” : Un’auto in corsa ha travolto diverse persone che passeggiavano su un marciapiede nel centro di Berlino. Secondo i media tedeschi, ci sono almeno 4 morti. Una delle vittime sarebbe un bambino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni un suv della Porsche avrebbe travolto una folla di passanti. Anche il conducente è rimasto ...

Berlino - Auto sulla folla : almeno 4 morti - anche un bambino : Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte questa sera travolte da un'auto in corsa piombata sul marciapiede nel centro di Berlino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono...

Auto sulla folla a Berlino - la stampa tedesca : «4 morti» : Dramma a Berlino. Una Porsche ha investito quattro persone, tra le quali un bambino, uccidendole. Il fatto è successo poco dopo le 19. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Auto sulla folla a Berlino - la stampa tedesca : «4 morti» : Dramma a Berlino. Una Porsche ha investito quattro persone, tra le quali un bambino, uccidendole. Il fatto è successo poco dopo le 19. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Berlino - Auto sulla folla : almeno 4 morti - anche un neonato : +++Berlino, auto sulla folla: almeno 4 morti, anche un neonato+++ notizia in aggiornamento

Sardegna - trovato il cadavere di una donna sulla spiaggia a Portoscuso : disposta Autopsia : Il corpo di una donna di sessantacinque anni residente a Carbonia è stato trovato questa mattina su una spiaggetta davanti allo stabilimento della Portovesme srl, a Portoscuso, nel Sulcis. A notarlo alcuni ormeggiatori che immediatamente hanno dato l'allarme. Giallo sulle cause del decesso: sarà l'autopsia a chiarirle.Continua a leggere

Groupe PSA : tutte le Auto già omologate e in vendita sulla nuova norma EURO 6 : «?Groupe PSA è stato uno dei pochissimi costruttori a essere pronto già l’anno scorso per la prima fase del protocollo WLTP ed è stato in grado di fornire tutta la sua gamma già conforme ai clienti dopo il 1° settembre 2018. Un anno dopo, Groupe PSA giunge puntuale all’appuntamento perché tutti i nostri modelli di […] L'articolo Groupe PSA: tutte le auto già omologate e in vendita sulla nuova norma EURO 6 sembra essere il primo su ...

Incidente sulla Ss115 - motociclista speronato da Auto pirata : Incidente sulla Ss115, motociclista speronato da auto pirata: trasportato in ospedale. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale

Auto contromano sulla A10 - 5 feriti : 21.05 Cinque persone ferite, 4 veicoli coinvolti in un incidente avvenuto sull'A10 Autostrada dei Fiori,in direzione Francia nella Galleria San Bartolomeo 2. A causare l'incidente, un'Auto guidata da un 78enne italiano, che viaggiava contromano. Tra i veicoli coinvolti anche due mezzi pesanti. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo e verde all'ospedale di Imperia.