15 anni di De Laurentiis – Cronostoria della cavalcata dal ‘foglio di carta’ alla

42 milioni in 3 anni - l’ultima offerta di De Laurentiis a Florentino Perez per James Rodriguez : Nulla di fatto sul fronte James Rodriguez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il blitz spagnolo di Giuntoli non ha portato a nessun effetto definitivo. Non si riesce a trovare un’intesa con il Real. L’ultima proposta de De Laurentiis, in una conference call con Florentino Perez è quella di pagare tutti i 42 milioni richiesti, ma dilazionati in 3 anni. I Blancos ci stanno pensando anche perché sa bene che il volere del colombiano è ...