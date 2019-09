Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 20 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione ancora politica in apertura andato al governo Conte bis della nuova maggioranza Movimento 5 Stelle PD primo atto l’indicazione all’Unione di Paolo Gentiloni confronti della commissione Claudia in Europa il nuovo governo rifletta uno spirito europeo commenta un portavoce della commissione mentre per PC ora ti riduce il rischio scontro con l’Unione Europea l’Italia all’Europa dell’incarico ricevuto ora al lavoro per una stagione migliore Twitter Gentiloni Caprioli vita del governo dice le nuovo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro Sara rafforzare le politiche espansive puntando sugli investimenti per rilanciare lo sviluppo sostenibile del Ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione dopo la denuncia ...

SkyTG24 : Il giuramento del #NuovoGoverno in diretta dal #Quirinale ? - SkyTG24 : Matteo #Salvini sul nuovo Esecutivo: 'È il #Governo con più ministri. Orgoglioso di non far parte di questo mercato… - SkyTG24 : Brexit, passa la mozione anti-no deal, Boris Johnson battuto -