Prima giornata | un vaffa a Salvini

US Open 2019 : Prima giornata dei quarti di finale maschili e femminili : Nella nona giornata degli US Open 2019 si disputeranno i due quarti di finale della parte alta del tabellone del singolare maschile e i due della parte bassa di quello femminile. Le partite si giocheranno tutte sul campo centrale di Flushing Meadows dedicato ad Arthur Ashe e alle 18.00 ora italiana aprono il programma Elina Svitolina e Johanna Konta, entrambe sono alla loro prima volta nei quarti di finale nello Slam newyorchese e quest’anno ...

Risultati Serie D live - il programma completo della Prima giornata : Risultati Serie D live – Si parte. Anche la prima Serie dilettantistica italiana apre i battenti. Domenica alle 15 la prima giornata con i consueti nove gironi in campo. Qualche nobile decaduta anche quest’anno, così come fu per quello scorso: al sud, ad esempio, piazze storiche come Foggia e Palermo che ripartono dopo i fallimenti. A tal proposito, proprio il girone H sembra essere quello più avvincente, con tante piazze ...

Ciliverghe - inizia il campionato : Prima giornata contro il Crema : Dopo i due successi in Coppa Italia è finalmente tempo di campionato per il Ciliverghe che scenderà in campo domani sera contro il Crema per la prima di campionato. Nella scorsa stagione i gialloblù uscirono sconfitti di misura dal Voltini quasi al termine di un girone d’andata da incubo per la squadra di Carobbio che si seppe poi risollevare al ritorno raggiungendo proprio contro il Crema l’aritmetica salvezza pareggiando 1-1 a Casa Cili. ...

Serie BKT 2^ giornata un ottimo Crotone nella Prima parte esce imbattuto dal Picco e si porta a casa i tre punti. : Spezia 1 Crotone 2 Marcatori: Simy ( r ) 24, Simy 29°, F. Ricci 44° Spezia (4-3-3): Krapikas, Vignali

Canottaggio – Sette medaglie per l’Italremo nella Prima giornata di finali iridate a Linz : Canottaggio – Linz-Ottensheim. Sette medaglie per l’Italremo nella prima giornata di finali iridate nella prima giornata di finali riservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, del mondiale assoluto in svolgimento a Linz-Ottensheim (Austria), la nazionale italiana agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo vince 7 medaglie (3 d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo) e si piazza al primo posto del medagliere ...

MotoGp – Conclusa la Prima giornata di test a Misano : dominano le Yamaha - Rossi nella top-5 [TEMPI] : nella prima giornata dei test di Misano dominano le Yamaha, con le due Petronas di Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Terzo Marquez, quinto Rossi Cala il sipario sulla prima giornata di test a Misano, al termine della quale è Fabio Quartararo a fare la voce grossa, chiudendo davanti a tutti sia la sessione mattutina che quella pomeridiana. Il francese ferma il crono sull’1:32.996, precedendo di 23 millesimi il compagno di ...

Equitazione - Europei completo 2019 : Italia quarta dopo la Prima giornata di dressage : Iniziano bene gli Europei di completo per l’Italia: a Luhmühlen, in Germania, oggi si è disputata la prima giornata di dressage, e seppur in una classifica molto parziale, e che assumerà connotati più definiti domani, al completamento della prova, gli azzurri si trovano al quarto posto. Molti dei punteggi che al momento risultano validi per la graduatoria potrebbero essere scartati domani, ma allo stato attuale delle cose, grazie al sesto ...

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : quattro carte olimpiche ed una paralimpica nella Prima giornata di semifinali : giornata di semifinali e recuperi verso la finale ai Mondiali di Canottaggio di Linz, in Austria: oggi l’Italia centra la carta olimpica con quattro dei sette equipaggi che potevano già ottenerla, oltre ad una paralimpica, conquistata da quattro con PR3 misto, mentre tra le specialità non olimpiche arrivano la Finale A per il singolo pesi leggeri maschile e la Finale B per il singolo pesi leggeri femminile. Qualificazione ai Giochi ...

Prima giornata di Serie A : 11 gol su 33 segnati dai nuovi acquisti : La Prima giornata di Serie A ha fatto registrare un record di presenze allo stadio. Ma non solo. C’è anche un altro record, quello dei gol segnati dai nuovi acquisti sul mercato. Come scrive La Stampa, 11 dei 33 gol della giornata di esordio del campionato, sono stati segnati proprio dai nuovi. Rappresentano un terzo esatto e sono un record. “Addirittura clamoroso se si pensa che un anno fa, quando si cominciò a giocare a mercato ...

Conclusa al Quirinale la Prima giornata del secondo giro consultazioni : Si e' Conclusa la prima giornata del secondo giro di consultazioni al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in terza posizione nel 470 dopo la Prima giornata : Si è conclusa la prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2020, appuntamento di primo piano per il calendario velistico internazionale in corso di svolgimento (e non è una novità nel recente passato) nelle acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche a Tokyo 2020. Le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento delle prove previste dal programma. La spedizione italiana guidata dal ...

Serie A - l’analisi della Prima giornata : è ancora la Juve di Allegri - bene l’Inter ma è il Napoli ad entusiasmare : Si è conclusa ieri la prima giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante che ha già portato importanti indicazioni, è già il momento di effettuare un primo bilancio. Il turno si è aperto con il successo della Juventus sul campo del Parma, 0-1 grazie ad una rete siglata dal difensore Chiellini, sembrava ancora la squadra di Massimiliano Allegri, la mano di Maurizio Sarri ancora non si è vista. I bianconeri hanno giocato una ...