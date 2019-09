L’Uomo del giorno – Buon compleanno Leonardo | da calciatore a dirigente | la lunga

Luca Argentero - l’intervista sulla futura moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “delL’Uomo della coppia - il maschio” fa scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

L’Uomo del giorno - Fatih Terim : dalla passione per il Grande Fratello alla rissa costatagli la panchina : Fatih Terim compie 66 anni. L’allenatore turco, nato il 4 settembre del 1953, è uno dei personaggi più controversi dell’ultimo trentennio. Terim è un profeta in patria, è visto come un “Dio”. Ha guidato la Nazionale turca alla prima storica qualificazione ai Campionati Europei nel 1996 e trascinata in semifinale nel 2008. In quest’ultimo caso venne proposta la costruzione di una statua in suo onore, ma ...

Animali : L’Uomo ha “modellato” il cervello del cane allevandolo : La struttura del cervello del cane varia tra le diverse razze ed è correlata a comportamenti specifici, secondo una nuova ricerca pubblicata sul ‘Journal of Neuroscience‘. Risultati che mostrano come, allevando e selezionando i quattrozampe puntando a ottenere determinati comportamenti piuttosto che altri, ad esempio prediligendo Animali con particolari capacità di pastori o di ‘pescatori’ fra gli esemplari di Border ...

L’agenzia antidoping statunitense ha archiviato il caso contro Christian Coleman - L’Uomo più veloce del mondo : La US Anti-Doping Agency, l’agenzia antidoping statunitense, ha archiviato il caso contro Christian Coleman, il velocista 23enne che detiene i due migliori tempi sui 100 metri piani nelle ultime due stagioni: 9.79 secondi nel 2018 e 9.81 quest’anno. Coleman era stato accusato di

L’Uomo del giorno – Jerome Boateng - compleanno ‘amaro’ : poteva essere bianconero - ma Sarri l’ha bocciato : L’uomo del giorno di oggi, per quanto riguarda la consueta rubrica di CalcioWeb, è Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco che compie 30 anni. Manco a farlo apposta, negli ultimi due giorni il suo nome è rimbalzato con insistenza negli ambienti italiani, ovviamente per quanto riguarda il calciomercato. La Juventus infatti, dopo aver perso Chiellini per infortunio, aveva sondato il terreno per il calciatore della nazionale ...

«L’Uomo del labirinto» - il trailer con Toni Servillo e Dustin Hoffman : E se la prigionia mentale fosse peggiore di quella fisica? sembra suggerire la trama de L’uomo del labirinto, nuovo film di Donato Carrisi ispirato al suo romanzo omonimo (Longanesi, 2017). Una ragazza rapita che ricompare dopo quindici anni, in preda al trauma che la fa sentire ancora prigioniera a livello mentale, uno psichiatra che cerca di aiutarla anche per individuare il mostro, un detective sulle tracce dello psicopatico: già ...

L’Uomo del Giorno – Antonio Giraudo - la macchia dello scandalo Calciopoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del Giorno, giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, è il compleanno di Antonio Giraudo, ex dirigente sportivo ed amministratore delegato della Juventus dal 1994 al 2006. Nel 2009 viene assolto insieme a Moggi e Bettega perchè il fatto non sussiste sul processo dei conti per la gestione della Juventus. Poi lo scandalo Calciopoli, è emerso che dalla vittoria del ...

L’Uomo del giorno – Ruud Gullit - una carriera tra successi e donne. Berlusconi raccontò : “Il suo era così lungo che una volta…” : Tutti si sono innamorati di Ruud Gullit: dai tifosi del Milan a quelli della Sampdoria, dai tifosi di Feyenoord e Psv a quelli della nazionale olandese. E come poteva essere altrimenti? Una potenza fisica straordinaria, una forte personalità che lo rendeva un trascinatore e un punto di riferimento per i compagni, una tecnica sopraffina. Eppure quell’uomo di un metro e novanta che correva veloce ed era fortissimo fisicamente, era ...

L’Uomo del giorno – Buon compleanno Pepe Reina - il battibecco con De Laurentiis la causa dell’addio al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati della statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno del portiere Pepe Reina, al momento l’estremo difensore si trova al Milan e prova a conquistare il posto da titolare, per adesso è alle spalle di Donnarumma. Carriera sempre da grande protagonista, la prima avventura al Barcellona, l’esordio avviene a 18 anni, ...

L’Uomo del giorno - Pavel Nedved : sulle orme del padre - a scoprirlo fu… : 47 anni per Pavel Nedved. L’attuale vicepresidente della Juventus è nato a Cheb, una piccola città della provincia boema. Il padre Vaclav amava il calcio ed era anche un discreto giocatore. Ma quando la vita ti impone di scegliere tra la passione e la famiglia, il 99% sceglie la seconda. E così fece anche Vaclav, scelse l’amore per Ana, un lavoro sicuro in fabbrica. Suo figlio Pavel aveva ereditato i suoi tratti somatici e la ...

Scomparsi a Piacenza - ansia per Elisa e Massimo : nei boschi si cerca un bunker delL’Uomo : Termina senza esito la quarta giornata di ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani. In particolare i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno continuato, su richiesta dei Carabinieri che coordinano le indagini, a bonificare zone boschive e radure che, spesso, ospitano cascine abbandonate.\\Si infittisce il giallo sulla scomparsa di Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani, 45. Dei due si sono perse le tracce ...

Ricostruito il volto del più antico antenato delL’Uomo : le immagini straordinarie : Scansionando un cranio quasi completo recuperato nel 2016 in Etiopia gli scienziati hanno potuto ricostruire il volto del più antico antenato dell'uomo, l'Australopithecus anamensis. Questo ominino convisse per centomila anni con l'Australopithecus afarensis, la specie alla quale appartiene il celebre fossile di Lucy.Continua a leggere

L’Uomo del giorno – Ramon Diaz - attaccante dell’Inter dei record targata Trapattoni : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno di Ramon Diaz, talento argentino e vecchia conoscenza della Serie A, spegne oggi 60 candeline. Si trattava di un attaccante sempre molto apprezzato dal pubblico italiano, arriva nel nostro campionato dopo essere cresciuto calcisticamente nel River Plate, protagonista di una media gol impressionante, òa svolta, a livello internazionale, arriva nel Mondiale ...