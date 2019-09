La resa del PD sulla Giustizia

Borse in rialzo con la ripresa delle trattative Usa-Cina. Bene Piazza Affari : L’annuncio di nuovi colloqui sul tema dazi e un generale ritorno dell’appetito per il rischio favoriscono i listini. In Italia ancora occhi puntati sul governo e sui riflessi sullo spread, sceso sotto 50 punti. Acquisti su St e Fca. Tokyo vola in chiusura (+2%)

US Open 2019 - Matteo Berrettini THAT’S AMORE! Impresa da sogno - batte Molfils al tiebreak del 5° e vola in semifinale! : Corrado Barazzutti non sei più da solo! Quarantadue anni dopo Matteo Berrettini riporta l’Italia del tennis nella semifinale del torneo maschile agli US Open. Un’Impresa incredibile per il tennista romano, che ha vinto una fantastica battaglia di cinque set contro il francese Gael Monfils con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 dopo tre ore e cinquantasei minuti di gioco. Berrettini diventa il quarto italiano di sempre a raggiungere ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (3 settembre). La Turchia regala la vittoria agli Stati Uniti. Impresa del Brasile - Lituania e Australia già qualificate : E’ stata una giornata incredibile e piena di emozioni ai Mondiali di Basket. La Turchia sogna una storica vittoria contro gli Stati Uniti, ma perde nel modo più beffardo ai supplementari per 93-92. Un successo che è sembrato essere più volte in mano alla squadra turca, che si è praticamente battuta da sola in un finale senza senso. Turchia avanti di due a dodici secondi dalla fine grazie ad Ilyasova, ma proprio sulla sirena arriva il fallo ...

Insigne abbandona il ritiro della Nazionale : sostituto a sorpresa - la scelta di Mancini : Mancini scelta a sorpresa per il sostituto di Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana torna a Castelvolturno per curare e poter recuperare in fretta dal lieve infortunio capitato contro la Juventus. Il CT Roberto Mancini ha scelto come sostituto di Insigne Vincenzo Grifo. Lo riporta il portale Ansa: “Anche Lorenzo Insigne ha lasciato il raduno della Nazionale: l’attaccante del Napoli, indisponibile ...

Impresa Fiume - Pescara ricorda D'Annunzio Nove giorni di eventi nella città del Vate : Pescara - Nove giorni di grandi eventi e con grandi nomi per 'La Festa della Rivoluzione - D'Annunzio torna a Pescara', la kermesse organizzata dalla Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Amministrazione e Comunale del capoluogo adriatico per rendere omaggio alle imprese fiumane del Vate. La manifestazione è stata presentata all'Aurum, dal presidente della Regione Marco Marsilio, del Consiglio Regionale Lorenzo ...

Antonella Fiordelisi - risposta a sorpresa nella notte per Chiofalo : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, la faccenda diventa sempre più intricata dopo la risposta della ragazza Antonella Fiordelisi ha deciso di rispondere – a modo suo – al fidanzato Francesco Chiofalo. Ormai ex? Non è stata ancora messa la parola “fine” sulla loro storia d’amore, anche perché, da parte della ragazza, ci potrebbe essere presto […] L'articolo Antonella Fiordelisi, risposta a sorpresa nella ...

Calciomercato - si sblocca André Silva all’Eintracht : innesto della Fiorentina - sorpresa Torino e colpi di Genoa e Lecce : Ultime trattative di Calciomercato, tra qualche ora il gong. Nelle ultime ore sono sorti dei problemi sul trasferimento di André Silva all’Eintracht ma la situazione si è sbloccata positivamente, non è mai stato a rischio invece l’arrivo di Rebic in rossonero. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ l’Udinese continua a trattare con lo Stoccarda per Nicolas Gonzalez, valutazione da 10 milioni di euro, ...

Cori razzisti contro Lukaku : la dura presa di posizione del Cagliari : “Il Cagliari calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma non meno deprecabili episodi verificatisi alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter. Il Club ribadisce una volta di piu’ l’intenzione di individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti, anche fosse uno soltanto, che si rendono protagonisti di gesti e comportamenti deprecabili e totalmente agli antipodi dei valori che, con ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - tutto come da pronostico. Ora la Serbia per provare la sorpresa in vista della seconda fase : seconda partita e seconda vittoria per l’Italia, che in questi Mondiali, tra Filippine e Angola, ha messo insieme un attivo nella differenza canestri di +77 (i 46 punti rifilati ai Gilas e i 31 con cui sono stati sconfitti gli uomini di coach Willy Voigt). Con la qualificazione alla seconda fase in tasca, rimane soltanto il match con la Serbia da affrontare per gli uomini di Meo Sacchetti. La selezione balcanica, forse non soltanto seconda ...

Mercato Juventus : nome a sorpresa dell’ultim’ora per sostituire Chiellini : Mercato Juventus – Dopo la vittoria sul Napoli, la dirigenza bianconera è tornata a concentrarsi sul calcioMercato. Mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative, ma c’è da sostituire lo sfortunato Chiellini. L’infortunio del capitano bianconero ha cambiato le carte in tavola della dirigenza, chiudendo così le porte alla possibile partenza di uno tra Demiral e […] More

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola 10 metri fuori le azzurre - eliminata a sorpresa Anna Korakaki : Concluse le eliminatorie della pistola 10 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: chiude al comando l’indiana Yashaswini Singh Deswal, che precede la cinese Wang Qian, mentre esce la detentrice del record del Mondo, l’ellenica Anna Korakaki, infine vengono eliminate le due azzurre in gara: 38ma Sara Costantino, 76ma Margherita Brigida Veccaro. Si classifica al primo posto ...

Mihajlovic torna a casa - la sorpresa tenerissima della famiglia su Instagram : Il “guerriero” è tornato finalmente a casa, tra le braccia della sua Arianna e nel calore dell’affetto della sua numerosa e bellissima famiglia. Sinisa Mihajlovic sorride circondato da palloncini colorati e foto ricordo nel salotto della sua casa romana, aggrappato alla sua vita, all’affetto infinito dei suoi figli, alle sue gioie e ai suoi ricordi più belli, e ovviamente a lei, la donna che sta combattendo al suo fianco la lotta ...

Icardi fa causa all'Inter : la società si dice 'sorpresa e delusa' : In casa Inter il caso Icardi si arricchisce di un nuovo capitolo. Una vera e propria bomba scoppiata nella serata di ieri, con il centravanti argentino che ha deciso di fare causa alla società nerazzurra, chiedendo non solo il reintegro nella parte tattica degli allenamenti, ma anche un risarcimento di 1,5 milioni di euro per quanto successo in questi mesi. Una scelta che non sarebbe stata presa bene dalla società nerazzurra e da Suning, pronta ...