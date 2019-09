Death Stranding presenterà diversi livelli di difficoltà

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019)è senza dubbio uno dei giochi più attesi e chiacchierati di questa generazione, inoltre stando a quanto dichiarato da Hideo Kojima potrebbe anche dare vita ad un nuovo genere.Il celebre sviluppatore giapponese ha pubblicato un recente aggiornamento su Twitter in cui spiega che il gioco proporràdi. Non stiamo parlando solo dei classici normale, facile e difficile ma (in pieno stile Metal Gear Solid) i giocatori potranno ritagliarsi la propria esperienza perfetta con svariatidi sfida. Senza dubbio un'ottima cosa che permetterà a tutti di godersi in santa pace il gioco.Qualche tempo fa Kojima ha inoltre affermato che in passato ha dovuto scartare altre idee per poter sviluppare il suo. Ecco le sue dichiarazioni in una recente intervista:Leggi altro...

GianlucaOdinson : Death Stranding: confermata la scelta del livello di difficoltà, ci sarà anche 'Very Easy' - Asgard_Hydra : Death Stranding: confermata la scelta del livello di difficoltà, ci sarà anche 'Very Easy' - spaziogames : Giusta la scelta di #HideoKojima per #DeathStranding? -