Christopher Lambert e Camilla Ferranti si sono lasciati

Christopher Lambert ha incantato il pubblico della Masterclass al Magna Graecia Film Festival : SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DEL Magna Graecia BOOK Festival “Il Magna Graecia Film Festival è molto importante per me, per quello che racconta e che rappresenta. Portare delle opere prime e seconde significa pensare alle nuove generazioni e al futuro, permette di scoprire nuovi talenti e per noi che siamo grandi è fondamentale considerare i registri emergenti”. Christopher Lambert ha affascinato il pubblico della Masterclass tenuta insieme a ...

Christopher Lambert : "Trump? Un esempio. È l'unico politico che fa quel che ha promesso" : “La credibilità politica non è affatto in forma. Abbiamo degli uomini politici che l’hanno persa da tempo nei confronti dei loro elettori. Un grande politico è per me qualcuno che è stato eletto dal popolo e che è amato dal popolo: non si può andare contro questo”.A Taormina - dove questa sera riceverà il Premio Cinematografico delle Nazioni per la sua carriera – davanti a ...