Bentornato a Riace | compagno Mimmo Lucano!

Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il tribunale di Locri ha revocato la misura cautelare nei confronti diLucano, l’ex sindaco di, che ora potrà tornare in paese ed assistere il papà in fin di vita a causa di una leucemia. Per questo ti diciamoLucano. Perché la parola "" deriva da "cum panis", e accomuna coloro che mangiano lo stesso pane.

