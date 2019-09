Android 10 | ecco dei problemi | novità per il modding e nuove funzionalità

Le novità di MIUI 10 con Android 10? Eccole su Redmi K20 Pro : Diamo un primo rapido sguardo a MIUI 10 basata su Android 10, già disponibile per Redmi K20 Pro, il primo flagship del brand cinese. L'articolo Le novità di MIUI 10 con Android 10? Eccole su Redmi K20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Problemi con l'installazione di Android 10? Ecco cosa potete fare : Google ha lanciato la versione stabile di Android 10 e l'aggiornamento è ora disponibile per i dispositivi Pixel, tuttavia sembra che diversi utenti stiano riscontrando tempi di installazione lunghi e smartphone bloccati nella schermata di avvio con il logo di Google da 30 minuti alle 6 ore. Se state riscontrando un problema simile sul vostro dispositivo Pixel potete provare a rimediare.

Quante nuove emoji con Android 10 : ecco il nuovo set di emoji 12.0 : Ieri Google ha iniziato il lancio di Android 10 che introduce le emoji più recenti come il fenicottero e le persone non udenti, implementando anche un numero considerevole di design con genere neutro da tempo previsti. Questo aggiornamento presenta 236 emoji nuove per Android, 230 dall'elenco emoji 2019 più sei bandiere da emoji 1.0, inoltre quasi 800 emoji esistenti sono state modificate, delle quali oltre 300 orientate al genere neutro che ...

Anche Android 10 ha la sua statua - con una nuova tradizione : ecco com'è : Rispettando la tradizione che procede da parecchi anni, Google ha svelato la statua dedicata alla nuova versione di Android, la prima senza dolcetti.

I migliori tablet Android : ecco la classifica di settembre 2019 : Dopo aver vissuto un periodo molto vivace, il mercato dei tablet Android ha decisamente rallentato la sua crescita. Nonostante questo sono ancora numerose le offerte presenti sul mercato e per questo motivo abbiamo deciso di creare una guida all'acquisto del miglior tablet Android. Abbiamo dunque selezionato i tablet suddividendoli per dimensioni dello schermo, cercando di coprire tutte […]

Gli sconti online non si fermano mai : ecco le migliori offerte su smartphone Android : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Huawei P30 Pro, HONOR View20, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 10

Smartphone aggiornati ad Android 10? Ecco quali modelli avranno l'aggiornamento : quali Smartphone saranno aggiornati ad Android 10? Ecco la lista dei dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, HONOR, OnePlus, LG, Nokia, Motorola-Lenovo, HTC, Sony, ASUS, BQ, Essential, BlackBerry, General Mobile e Alcatel che vedranno Android 10.

Mario Kart Tour ha una data di lancio su Android : eccovi trailer e pagina di registrazione : Nintendo è uscita allo scoperto svelando la data di rilascio, sia per Android che per iOS, di Mario Kart Tour, dopo che è stato disponibile per un lungo periodo solamente in beta privata.

Abbiamo una data per il roll out di Android 10 : ecco quando dovrebbe arrivare : Sapevamo, per bocca di Google, che la versione finale di Android 10 sarebbe arrivata entro la fine di settembre ma adesso possiamo fornirvi una data probabile dell'avvio del roll out.

Ecco come abilitare Android Auto Wireless su smartphone non Pixel : Ecco una semplice guida che consente di abilitare le feature di Android Auto Wireless sui dispositivi che supportano tale soluzione in pochi passaggi

Da oggi potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android : ecco come fare : Se avete almeno 18 anni ed un account Microsoft o Xbox Live, potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android e comincerete a giocarvi a partire dalla prossima settimana.

Come approfittare delle offerte online di oggi? Ecco i migliori smartphone Android in sconto : Il mercato degli smartphone è in continuo fermento: tanti gli sconti con offerte su Xiaomi Mi MIX 3, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A70 e altri

Il rilascio di Android Q in versione stabile è imminente : ecco il bollettino di settembre : Nelle ultime ore è stato pubblicato il bollettino con le falle di sicurezza chiuse dalle patch di sicurezza di settembre basato su Android Q e questo potrebbe indicare che il rilascio è ormai imminente.

Ecco un'altra ondata di offerte su smartphone Android : Samsung Galaxy S10e - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Huawei P30 e altri : Oggi sono in offerta Redmi Note 7, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e Huawei P30. C'è qualcosa che fa al caso vostro?