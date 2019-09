Altre 11 donne hanno accusato Placido Domingo di molestie sessuali

Placido Domingo accusato di molestie da Altre undici donne : Il tenore Placido Domingo è stato accusato di molestie da parte di altre undici donne; era già successo ad agosto scorso. In un comunicato, il portavoce del cantante ha definito le accuse ricevute prive di consistenza, senza aggiungere altri dettagli. Le accuse di molestie contro il tenore Le testimonianze contro Placido Domingo sono state raccolte dall'agenzia di stampa americana Associated Press (Ap) e raccontano delle molestie che undici ...

Temptation Island - Ciro Petrone chattava con Altre donne : la rivelazione della fidanzata : La coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo sarebbe a Temptation Island vip perché la ragazza avrebbe scoperto che l'attore chattava con altre persone.\\ In questi giorni, il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha iniziato a condividere i video di presentazione delle sei coppie che prenderanno parte alla versione VIP del fatual show di Canale5. La messa in onda del programma è prevista per la seconda metà di ...

Un posto al sole : GIOVANNA - CARLA e le Altre donne dell’autunno - anticipazioni : Non sono state rilasciate grandi anticipazioni sulle trame autunnali di Un posto al sole e quindi capiremo settimana per settimana cosa accadrà nella soap partenopea di Rai 3, ma ultimamente sul settimanale Gente è apparso un interessante servizio che ci aiuta un po’ a individuare i personaggi femminili che dovrebbero avere un peso nei prossimi mesi. Molto spazio è stato dato nel servizio a Vittoria Schisano, l’attrice che da qualche ...

Monica Bellucci : “La donna madre - forse - non è più desiderabile? Ci lasciate fare le mamme e poi ve ne andate con Altre donne…” : Bellissima come sempre, il tempo per lei sembra non passare mai. E a Vanity Fair, Monica Bellucci racconta di “non avere nostalgia del passato e di guardare al futuro senza paura”. Quasi 55 anni, per l’attrice italiana che da tempo vive in Francia. Monica spiega di essere cresciuta in una famiglia ricca di spiritualità e di credere in una “legge cosmica che in qualche modo regoli una giustizia universale. Parlare di Dio è ...

Uomini e Donne - Teresa tuona su Raffaella : Altre pesanti dichiarazioni : Uomini e Donne, Teresa Cilia torna a tuonare contro Raffaella Mennoia. altre rivelazioni e dichiarazioni pesanti: “Questa persona deve essere fermata” Teresa Cilia è un fiume in piena e continua la sua battaglia contro Raffaella Mennoia. Ormai la ‘guerra’ è dichiarata. Poco fa l’ex tronista, attraverso una sfilza di Stories Instagram, è tornata a ringhiare […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa tuona su ...

Volo per Los Angels : fidanzato guarda Altre donne - lei gli spacca il portatile in testa : Nelle ultime ore sta diventando virale un video che vede protagonista una donna alle prese con una gelosia furibonda verso il fidanzato. Il filmato è apparso su Youtube ieri e mostra la coppia seduta in aereo mentre sta litigando in maniera molto infuocata. Più precisamente, il Volo dell'American Airlines in questione era partito da Miami con direzione Los Angeles. Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando i passeggeri e ...

U&D - Deianira posta messaggi del fidanzato della Nasti mentre 'ci prova' con Altre donne : Angela Nasti, ex tronista si Uomini e donne, ha reso da poco ufficiale la sua relazione con il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. La ragazza ha infatti iniziato a postare di recente le foto con il suo nuovo amore, ma già sul web da diverso tempo si vociferava di un flirt della donna con il ragazzo. Sono molti i fan del programma della De Filippi che l'hanno criticata per il suo atteggiamento, asserendo di aver preso tutti in giro all'interno ...

A Savona - un uomo ha ucciso la sua ex moglie e ha ferito Altre due donne in un locale : Un uomo armato di pistola è entrato nel ristorante “aQuario” sulla spiaggia di Savona e ha sparato contro l’animatrice del locale, la sua ex moglie, uccidendola. È poi è riuscito a scappare, ma nella sparatoria aveva ferito altre due persone.

