Storia di Mattia | che a 22 anni ha sconfitto il cancro | Con me non ce l' hai fatta

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Giro la testa verso il monitor e vedo quel che non avrei mai voluto immaginare: una enorme macchia nera che si era posata proprio lì, sul mio petto. Finisce l’ecografia. Ho già capito tutto: massa. nera. sul. petto”. Il post diSgrinzato inizia con una data: 27 agosto 2013. Mancavano duealla maturità e un giorno agli esami di recupero di matematica e latino. Lui, però, non si presenterà mai il giorno seguente a scuola. Quel pomeriggio di 6fa gli è stato diagnosticato un tumore ed è stato immediatamente ricoverato. Ora ha 22. Vive ancora a Monselice, in provincia di Padova. Ill’hae ha deciso di raccontare la suasu Facebook. “Con me non ce l’hai, bello mio - scrive nel post - Io oggi, dopo 6, sono qui a cantare e a brindare alla faccia tua, ...

