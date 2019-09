Spagna | l’elicottero della Vuelta scopre piantagione di marijuana sul tetto di una casa

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Durante l'ottava tappa2019, l'elicottero adibito alle riprese tv dall'alto ha scoperto una coltivazione diin una attico del centro di Igualada, in Catalogna. La polizia ha sequestrato circa 40 piantine.

