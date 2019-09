Sensi | Conte e Mancini vincenti | lavoriamo per scudetto ed europeo

Italia - Sensi in conferenza stampa : l’Inter - Icardi - Armenia e Finlandia e le differenze tra Conte e Mancini : Una delle rivelazioni della nuova Inter di Antonio Conte, che ha già recitato un ruolo importante in Nazionale. Stefano Sensi si è preso i nerazzurri, dopo aver fatto lo stesso con Roberto Mancini. L’ex centrocampista del Sassuolo ha parlato dal ritiro dell’Italia di Casteldebole in conferenza stampa. “Sono molto Contento per l’inizio di stagione con l’Inter, grazie alla squadra e al mister che mi hanno fatto ...

Cagliari-Inter 1-2 - Sensi crea e Lukaku concretizza : seconda vittoria per Conte : In Sardegna i nerazzurri faticano ma passano al 72’ con un rigore procurato dal marchigiano, scatenato, e trasformato dal belga

Il Cagliari pareggia e poi perde i… Sensi - Lukaku ringrazia e regala la vetta all’Inter : la mano di Conte già si vede! : Una grandissima giocata di Sensi permette all’Inter di guadagnare il rigore della vittoria, i nerazzurri così salgono in vetta alla classifica con Juve e Torino Due partite, sei punti e una invidiabile solidità difensiva. L’Inter di Antonio Conte sembra, al momento, una macchina (quasi) perfetta che potrebbe mettere paura alla Juventus. Alessandro Tocco/LaPresse Dinamismo, coraggio e tanta qualità in avanti per la formazione ...

Inter - infortunio Sensi : grana per Conte - i tempi di recupero : infortunio Sensi- Dopo un esordio ufficiale in maglia Inter da autentico protagonista, bagnato anche dal gol, Sensi è stato costretto, poi, ad alzare bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare. Ghiaccio sul muscolo e fiato sospeso per mister Conte, il quale potrebbe dover fare a meno del suo centrocampista in vista della seconda giornata […] L'articolo Inter, infortunio Sensi: grana per Conte, i tempi di recupero proviene da ...

Inter-Lecce 4-0 - esordio perfetto di Conte : Brozovic-Sensi indirizzano la sfida - poi segnano anche Lukaku e Candreva : Un esordio migliore di così era impensabile, anche per un perfezionista come lui. L’Inter di Antonio Conte batte il Lecce 4-0 davanti a circa 65mila spettatori arrivati a San Siro e bagna così il ritorno in Serie A con un poker alla squadra della sua città natale. Tutto facile per i nerazzurri, con Marcelo Brozovic ad aprire le marcature e il neo-acquisto Stefano Sensi a raddoppiare subito dopo. Nella ripresa in gol anche il colpo di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...

Inter - Sensi : “Conte ha una mentalità vincente - mi trovo bene con lui” : “In questa Inter mi trovo bene, con dedizione e tanta voglia di fare possiamo fare davvero cose importanti, sta a noi dare il 100% ogni volta in campo. La prima cosa che mi ha colpito di Conte è la mentalità vincente. Trasforma tutto in qualcosa di importante, io mi sono trovato bene con lui perché è un allenatore che fa lavorare molto ma il lavoro paga”. Il nuovo acquisto dell’Inter Stefano Sensi ai microfoni di Dazn si ...

Inter - non solo Barella e Sensi : Conte avrebbe chiesto Vidal per il centrocampo : L'Inter sta lavorando sul mercato per cercare di acContentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. La priorità va all'attacco visto che attualmente a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez con Matteo Politano infortunato e Mauro Icardi fuori dal progetto. Ma non solo visto che l'ex allenatore del Chelsea vorrebbe completare il centrocampo con un colpo di spessore, un profilo di livello Internazionale che alzi il tasso tecnico ...

Inter - Stefano Sensi un piccolo Antonio Conte : la sorpresa che fa godere i nerazzurri : In attesa dei grandi nomi e dei grossi acquisti, è un piccoletto che si prende la scena dell' Inter. Piccoletto di statura (1 metro e 68 centimetri), ma gigante quando va incontro alla palla, si smarca, si gira e fa partire l' azione evitando in scioltezza gambe avversarie e tackle minacciosi, propr

Inter - Sensi si racconta : Conte - le difficoltà - il tifo per il Barcellona e l’idolo Xavi : Tifa Barcellona, il suo idolo è Xavi, per maniera di giocare cerca di avvicinarsi molto al suo e a quello del Tiki Taka spagnolo. Ha parlato di questo, ma anche dei primi giorni di Inter, Stefano Sensi, che ha concesso una lunga ed Interessante Intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. “Conte ha a un approccio particolare con noi giocatori. È un uomo di grande impatto. Domenica sera, appena arrivati in ritiro, ha ...