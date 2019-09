Modena | picchia coinquilino e manda due agenti in ospedale | fermato nigeriano

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Gabriele Laganà A causare la furia del, inserito nel programma di accoglienza per i richiedenti asilo, è stato un banale litigio per l’uso della lavatrice Prima hato ferocemente il suo, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti per riportare l’ordinendoli ine, infine, si è sporto dal balcone minacciando di buttarsi nel vuoto. Protagonista di questa sconcertante scia di follia e violenza avvenuta in un appartamento di via Zurlini aè undi 23 anni, ospite in città perché inserito nel programma di accoglienza per i richiedenti asilo. Tutto avrebbe avuto inizio a causa di una banale lite domestica per l’uso della lavatrice. L’africano, innervosito dal comportamento di un28enne originario del Bangladesh, ha perso la testa e lo ha colpito con una serie di calci e pugni. A far scattare l’allarme sono state ...

BeppeBo1961 : RT @GiancarloDeRisi: Modena: nigeriano picchia coinquilino e poi manda due agenti all’ospedale. Li ha colpiti con pugni e calci ferendoli.… - FilonediLarissa : RT @GiancarloDeRisi: Modena: nigeriano picchia coinquilino e poi manda due agenti all’ospedale. Li ha colpiti con pugni e calci ferendoli.… - aanddrreaa : RT @GiancarloDeRisi: Modena: nigeriano picchia coinquilino e poi manda due agenti all’ospedale. Li ha colpiti con pugni e calci ferendoli.… -