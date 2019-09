La rivincita dei ragionieri | a Milano sono i neo-diplomati più richiesti

La rivincita dei "supplenti" tv La crisi fa volare i talk estivi - : Laura Rio Ottimi ascolti delle trasmissioni di approfondimento Bisticci social tra la Gentili e Telese: «Ti ho battuto» Loro, più Salvini fa casino, più sono contenti. Più Salvini apre crisi di governo, poi ci ripensa, poi torna indietro, poi ricambia idea, poi boh non si sa cosa vuol fare, più gongolano. Ovviamente sono i conduttori dei talk estivi che vedono come manna dal cielo i drink estivi in spiaggia del vicepremier che dopo ...