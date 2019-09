Kobo Libra H2O è il lettore di e-book impermeabile e moderno che costa 180 euro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Per chi ama leggere sui supporti elettronici c’è una interessante novità:H2O, un nuovoper gli e-che180e che si può ordinare a partire dalla prossima settimana (10 settembre). Esteticamente ricorda un po’ il modello Forma prodotto dalla stessa azienda, mameno. Chi lo acquisterà avrà per le mani un prodotto che misura 144 x 159 x 5 – 7.8 millimetri, a fronte di un peso di 192 grammi. Lo schermo è un po’ più piccolo di quello del Forma: 7 pollici, contro gli 8 pollici del modello annunciato nel 2018. La tecnologia costruttiva è sempre quella e-ink, che restituisce lo stesso feedback di un foglio di carta, e la risoluzione è di 1680 x 1264 pixel, con 300 punti per pollice. Quest’ultima misura identifica quanto sono definiti i caratteri: più il valore è alto, più i bordi saranno lisci e nitidi. Onnipresente la luce ...

