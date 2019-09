HONOR Play 3 “salta” una generazione ed è ufficiale con prezzi molto competitivi

HONOR Play pronto ad accogliere EMUI 9.1 : via ufficiale al rollout : Occorre analizzare con grande attenzione quanto trapelato in queste ore a proposito di uno smartphone come il cosiddetto Honor Play, dispositivo che non ci ha dato segnali in questi due mesi (come potrete notare dal nostro ultimo articolo a tema) ma che a quanto pare oggi 17 luglio è pronto a fare uno step importante nel suo percorso evolutivo. Come stanno le cose in questi minuti? Proviamo a fare il punto della situazione, anche perché il ...