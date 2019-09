Fondo pensione danese espelle Big Oil |  petrolio e clima non vanno d’accordo

US Open – Quanti soldi si mettono in tasca i tennisti? Tanti i calcoli da fare : c’è anche un Fondo pensione : Ricco montepremi in palio per i tennisti a New York nell’ultimo slam della stagione, ma bisogna fare i conti con numerose detrazioni L’ultimo slam della stagione è cominciato, sul cemento di Flushing Meadows a New York si sono accesi i riflettori sugli US Open, che hanno già regalato molte sorprese. In palio un ricchissimo montepremi per i protagonisti in campo, Tanti soldi che comunque non finiranno tutti nelle tasche dei ...