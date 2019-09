Chiama la polizia dicendo che stanno ammazzando un uomo ma non le credono | purtroppo era

Da una casa arriva un odore tremendo e i vicini Chiamano la polizia denunciando che il proprietario è morto - poi la scoperta scioccante : Questa vicenda è accaduta in una cittadina nel sud-est della Germania dove alcune persone hanno avvertito un odore terribile provenire da una casa. Poiché il proprietario da un po’ di tempo non si vedeva., la cassetta della posta era stracolma di lettere i vicini hanno pensato che il signore che abitava in quell’appartamento da dove proveniva quell’odore terribile fosse morto e hanno allertato la polizia. Quando la polizia è arrivata, in ...

Il sindaco di Mantova Chiama la polizia contro gli adesivi "Parlateci di Bibbiano" : Francesco Curridori Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha dichiarato guerra agli adesivi “Parlateci di Bibbiano”, comparsi sui bidoni della città, tanto da esser pronto a chiamare la polizia Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha dichiarato guerra agli adesivi “Parlateci di Bibbiano”, comparsi sui bidoni della città, tanto da esser pronto a chiamare la polizia. “Qualche cretino ha pensato bene di imbrattare diverse parti di ...

Uccide la moglie con una limetta - poi Chiama polizia : "Erano due persone tranquille e riservate. Vero e' che lui sembrava un po' strano ma, nel complesso, quando ci capitava di incrociarlo per le scale o per la strada era sempre gentile". Gli abitanti del quartiere Santa Rita, a Torino, in una zona non molto lontana dallo stadio Olimpico, faticano a credere che in quell'alloggio al settimo piano di una palazzina di corso Orbassano un matrimonio ultradecennale sia finito nel sangue. Lui, Roberto Del ...

Prete durante la comunione non vuole dare l’ostia ad un fedele e questi Chiama la polizia - il motivo è incredibile : Questa vicenda si è svolta in provincia di Caltanissetta, ad Acquaviva Platani dove un Prete, durante la comunione si è rifiutato di dare l’ostia ad un fedele perché quest’ultimo la voleva in mano e non direttamente in bocca. Il parroco, Don Francesco Novara non accetta questa modalità per far prendere la comunione. Dopo la messa il fedele, indispettito dall’atteggiamento del parroco lo ha raggiunto in sagrestia e i due hanno ...

Germania - il padre passa con il rosso - figlio di 5 anni Chiama la Polizia : 'Arrestatelo' : Un episodio alquanto curioso si è verificato alcuni giorni fa a Wurzuburg, in Germania, dove un bambino di cinque anni ha chiamato la Polizia con l'intento di far arrestare suo padre: il motivo dell'assurda richiesta dell'infante risiedeva nel fatto che il papà fosse passato con il rosso ad un incrocio dotato di impianto semaforico. Mentre l'uomo si trovava alla guida ha quindi commesso l'infrazione, che sebbene sia passata quasi inosservata ad ...

La madre del terrorista di El Paso aveva Chiamato la polizia : “Mio figlio ha un fucile d’assalto”. “La legge lo autorizza” : Il procuratore distrettuale chiederà la pena di morte per Patrick Crusius: nessun segno di pentimento

Il papà passa col rosso - il figlio di 5 anni Chiama la polizia : “Dovete portarlo in galera” : È accaduto nella città di Wurzburg, in Germania, e a riportare l’episodio è stata la stessa polizia locale che ha parlato di questa particolare telefonata con un bambino di appena cinque anni consapevole dell’errore di suo padre alla guida e che quindi non ha esitato a chiedere per lui l’arresto. A raccontare il curioso episodio è stata la stessa polizia locale, che sulla sua pagina Facebook ha riportato le parole di questo piccolo cittadino ...

"Arrestate papà". Automobilista passa col rosso - figlio di 5 anni Chiama la polizia : Il papà passa con il rosso e il figlio di cinque anni chiama la polizia. Accade in Germania, nella città bavarese di Würzburg. Dopo l’infrazione il piccolo, ligio al rispetto del codice della strada, ha digitato il numero sul cellulare del padre ed ha allertato le forze dell’ordine. A riportarlo è lo Spiegel Online.Il bimbo ha balbettato qualcosa, poi ha attaccato. Il poliziotto che ha raccolto la telefonata ...

Gemiti e urla nella notte (per colpa dei ricci in amore). E i cittadini Chiamano la polizia : urla e Gemiti che provengono da parchi e giardini e che preoccupano i cittadini, che spesso segnalano il fatto alla polizia. polizia che però, una volta arrivata sul posto, non si trova davanti una coppia di amanti focosi ma solo ricci intenti ad accoppiarsi. Succede in Germania, proprio nel periodo della “stagione dell’amore” dei ricci. L’ultimo caso è avvenuto qualche giorno fa ad Augusta. Nel cuore della notte un rumore che proveniva da un ...

51 enne va al ristorante e per due volte Chiama la Polizia - il motivo è incredibile - alla fine l’agente arriva ma compie un atto inaspettato : Per ben due volte un uomo in Florida ha chiamato la Polizia durante la cena in un ristorante. Il motivo è presto detto, secondo lui, la zuppa di cozze che le era stata servita era troppo piccola. L’uomo che ha chiamato più volte la Polizia, si chiama Nelson Agosto e ha 51 anni. Una sera con sua moglie ha deciso di cenare fuori in un ristorante carino a Stuart una città in Florida. Il 51 enne ha ordinato una zuppa di cozze ma non è ...

Gemiti e urla nella notte - cittadini Chiamano la polizia : ma sono ricci nella stagione dell’amore : urla e Gemiti che provengono da parchi e giardini: è questa la segnalazione che negli ultimi giorni è arrivata alla polizia in una serie di chiamate fatte da cittadini allarmati dai versi che sentivano nella notte. Una volta arrivati sul posto però, gli agenti non si sono trovati davanti una coppia di amanti focosi, bensì due ricci intenti ad accoppiarsi. Succede in Germania, come riferisce il Guardian, dove in questi giorni le persone stanno ...

Beautiful - scambio di culle : RIDGE Chiama la polizia? [Anticipazioni USA] : Come già segnalato, le attuali puntate americane di Beautiful sono concentrate sulla rivelazione (a coloro che non ne erano ancora a conoscenza) che Phoebe Forrester Jr, la figlia adottiva di Steffy, è in realtà Beth Spencer, la figlia di Liam e Hope creduta nata morta. L’effetto domino che sta portando via via la verità alle orecchie dei vari personaggi si svolge in una lunga giornata che, nel complesso, occuperà più di due settimane di ...

Fidanzato mentre picchia la sua ragazza in casa le chiede se ha Chiamato la polizia - Alexa lo recepisce come un comando vocale e la Chiama - la ragazza si salva : Una coppia di fidanzati era in casa e il ragazzo, dopo che ha scoperto che la sua fidanzata stava massaggiando con un ragazzo, ha iniziato ad offenderla e poi a picchiarla. La vicenda si è svolta a Tijeras, vicino Albuquerque, in Messico. Il ragazzo, Eduardo Barros, ha minacciato la sua fidanzata anche con una pistola e provocatoriamente le ha chiesto se avesse chiamato la polizia. Questa frase , pronunciata a voce alta è stata ...

15ENNE RAPITA/ Chiama polizia 3 volte : passano 19 ore per cercarla e la trovano morta : Alexandra Macesanu, 15ENNE RAPITA in Romania: è stata uccisa dal 65enne serial killer Gheorghe Dica nonostante per 3 volte avesse chiesto aiuto alla polizia